Dragon Ball Super: il manga anticipa il ritorno di Black Freezer

Il capitolo 101 del manga di Dragon Ball Super è molto atteso da tutti gli appassionati del manga. Infatti il capitolo 100 ha concluso ufficialmente l’adattamento degli eventi dell’ultimo lungometraggio, Super Hero. Ora tutti i fan del manga disegnato da Toyotaro sono impazienti di scoprire come proseguiranno le avventure dei Guerrieri Z, con Goku, Vegeta e Broly ancora impegnati ad allenarsi sul pianeta di Beerus e Whis.

Il personaggio più atteso è sicuramente Freezer e la sua nuova forma. Nonostante non sia presente da diversi capitoli dell’amata serie shonen, la presenza del despota alieno è chiaramente avvertita.

L’arco narrativo di Granolah il sopravvissuto si è concluso con un colpo di scena clamoroso per la serie shonen. Infatti i momenti finali hanno introdotto il ritorno di Freezer per la prima volta dall’introduzione di Broly. E il villain ha persino rivelato una nuova forma nota come “Black Freezer”. Scoprendo una “Stanza dello Spirito e del Tempo”, l’alieno è riuscito ad allenarsi per un lasso di tempo equivalente a un decennio. Questo gli ha consentito di diventare il nuovo essere più forte dell’universo. Il villain è così forte da essere riuscito a sconfiggere sia Goku che Vegeta con un solo colpo. E pare che il prossimo capitolo voglia lasciare intendere ai fan che Freezer presto farà il suo ritorno.

Cheelai, l’ex membro della Forza di Freezer che aveva disertato per unirsi a Broly, chiede a Goku della nuova forma di Freezer. E Goku risponde riconoscendo quanto sia diventato pericoloso l’antagonista. Dice infatti che al momento “è qualcos’altro. So che è un essere malvagio, ma sono comunque impressionato dal fatto che si sia allenato così duramente per superarci“.

In risposta ai pensieri di Goku, Beerus coglie l’occasione per affermare che il Saiyan ha bisogno di continuare il suo allenamento per avere una possibilità. “Ci sarà sempre qualcuno o qualcosa più forte di te, quindi continua a impegnarti con quell’allenamento“.

Sfortunatamente, i fan non devono aspettarsi di vedere Black Freezer così presto. Quando l’anime di Dragon Ball Super ritornerà, dovrà adattare l’Arco di Moro prima di tuffarsi nell’arco che ha introdotto la trasformazione definitiva di Granolah e Freezer. Ma prima di ancora di tutto questo, i fan assisteranno al ritorno di Dragon Ball sul piccolo schermo quest’anno con il nuovo progetto anime intitolato Daima.

Fonte – Comicbook