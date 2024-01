Boruto: il capitolo 6 rivela la causa che porterebbe Konoha al collasso

Boruto è tornato con la seconda parte del manga e molti sono i cambiamenti che i fan hanno riscontrato tra i personaggi e non solo. Infatti anche il Villaggio della Foglia sta attraversando una fase molto delicata che gli appassionati hanno visto già in precedenza con la serie manga Naruto.

Ormai da decenni, il manga ha tenuto il villaggio natale di Naruto sull’orlo di una sorta di devastazione. Dalle imboscate alle guerre e ai colpi di stato politici, Konoha ha subìto e superato ogni pericolo, e ora Boruto ha riportato una nuova minaccia.

Il tutto è emerso con la pubblicazione del sesto capitolo del manga. E qui i fan hanno potuto rivedere Shikamaru, che continua a supervisionare Konoha in assenza di Naruto. Per tre anni, Shikamaru è infatti l’Hokage temporaneamente, nonostante la maggior parte pensi che Naruto sia morto.

Uno degli anziani del villaggio ribadisce che Boruto come minimo deve essere eliminato. Questo perché la questione si riflette sull’onore di Konoha, soprattutto per quanto riguarda il tentato omicidio di Uzumaki Kawaki. I daimyo sono tutti furiosi al punto da non dare importanza al prossimo bilancio fiscale. La sopravvivenza di Konoha quindi è in pericolo.

Si capisce che la perdita di Naruto ha avuto un impatto importante. Da Konoha al Paese del Fuoco e all’intero mondo ninja, la cosiddetta morte di Naruto non può essere perdonata. Il tumulto ha messo Konoha ancora una volta sull’orlo del baratro. E secondo questo anziano, un budget limitato potrebbe significare la fine di tutto.

Ovviamente Naruto è tutt’altro che morto e Boruto: Two Blue Vortex sta iniziando a indurre le persone a capire ciò. Shikamaru ha appreso della menzogna di Kawaki, lasciandolo allearsi segretamente con Boruto. Ora ci si chiede fino a quando Konoha potrà restare in disordine prima che qualcuno cercherà di attaccarla. È chiaro che difficilmente il giovane Uzumaki lascerà che questo accada, ma da solo e con un intero villaggio contro non sarebbe facile per lui.

Al momento il figlio di Naruto e Hinata ha dalla sua parte Sarada, l’unica che per qualche ragione non ha subito l’influenza del potente genjutsu di Ada.

