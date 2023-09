Boruto: Two Blue Vortex rivela i nuovi poteri di Sarada

Il Villaggio del Foglia è un posto molto diverso in Boruto: Two Blue Vortex. Ora che la serie shonen è ambientata tre anni nel futuro, la conclusione di Boruto: Naruto Next Generations, ha introdotto diversi cambiamenti. Uno di quelli principali è che il figlio di Naruto attualmente è in fuga. Fortunatamente per il figlio del Settimo Hokage, ha un grande alleato al suo fianco. Stiamo parlando di Sarada Uchiha, sua ex compagna di squadra nel Team 7. Dopo i disordini provocati da Kawaki, la figlia di Sakura e Sasuka ha chiaramente trascorso molto tempo ad allenarsi, come dimostrato nel secondo capitolo di Two Blue Vortex.

Prima di proseguire vogliamo specificare che il presente articolo approfondirà alcune sezioni del secondo capitolo di Boruto. Quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire qualcosa anzitempo, di non proseguire ulteriormente. Come i lettori hanno visto, Sarada è diventata uno dei ninja più forti e probabilmente l’unico alleato di Boruto che risiede nel Villaggio della Foglia. Riuscendo in qualche modo a evitare i poteri di Ada e tenendo bene a mente la vera realtà di Konoha, Sarada sta percorrendo una linea sottile in cui sta tentando di riabilitare il nome di Boruto, mentre sta ancora operando nel Villaggio. Nel primo capitolo della serie manga, l’abbiamo vista scontrarsi con l’attuale Hokage, Shikamaru.

Sebbene Sarada non riveli nuove abilità in questo secondo capitolo, la figlia di Sasuke e Sakura mostra che le sue abilità riguardo la Tecnica della Palla di Fuoco e il Mille Falchi sono cresciute considerevolmente nel salto temporale. Il Villaggio della Foglia stava pensando alla migliore tattica da adottare dato che sia Boruto che Code si trovano all’interno dei confini del villaggio. Ma Sarada non perde tempo a scendere in battaglia e a ad attaccare i nuovi soldati di Code. Utilizzando entrambi i suoi Jutsu, Sarada è diventata una forza notevole nonostante rimanga una Genin.

Mentre Sarada mostra i frutti del suo allenamento per abbattere i servitori di Code, è iniziato un conflitto tra Boruto e Code. Proprio come Sarada anche Boruto ha mostrato una nuova tecnica, ossia un nuovo tipo di Rasengan. Chiamato “Rasengan Uzuhiko“, al momento non abbiamo modo di spiegare nel dettaglio gli effetti e le potenzialità di questo jutsu. Non resta che seguire attentamente la serie manga disegnata da Ikemoto per scoprire più novità.

