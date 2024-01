Solo Leveling: i primi episodi dell’anime ricordano L’Attacco dei Giganti

Uno degli adattamenti anime più attesi dell’inizio del 2024 è sicuramente Solo Leveling. Con il suo episodio di debutto, la serie di A-1 Pictures ha lasciato tutti a bocca aperta e molti fan hanno riscontrato una certa somiglianza a L’Attacco dei Giganti, una delle serie anime più iconiche di sempre. Adattato prima da Studio Wit e poi da MAPPA, le vicende di Eren Jaeger si sono definitivamente concluse anche sul piccolo schermo negli ultimi mesi del 2023. Studio MAPPA ha portato a termine uno degli adattamenti anime più violenti e sanguinosi di sempre e difficilmente si potrà trovare un altro anime che possa prendere il suo posto. Tuttavia molti fan che hanno guardato il primo episodio di Solo Leveling, credono che sia proprio questo l’anime che possa non proprio sostituire L’Attacco dei Giganti, ma che possa ricordarlo per alcune dinamiche.

Solo Leveling ha debuttato su Crunchyroll questo mese e l’anime è a dir poco impressionante. Con solo due episodi trasmessi, Solo Leveling ha impressionato per la qualità grafica e visiva, per il ritmo e per l’animazione intensa. Non c’è voluto molto prima che l’anime riscuotesse un certo apprezzamento e i fan hanno ammesso che la serie ha ricordato loro l’Attacco dei Giganti.

Attack on Titan x Solo Leveling pic.twitter.com/vHA91AH6sX — Attack on Titan (@AoTJewels) January 14, 2024

Come si può vedere dal contenuto riportato i fan si sono già adoperati per creare un confronto chiaro tra le due serie che è diventato virale sui social media. Nel primo episodio di Solo Leveling, incontriamo un debole cacciatore di nome Jinwoo che non può far altro che guardare il suo gruppo di avventurieri decimato da potenti e imponenti creature. La statua che sovrasta il gruppo di Jinwoo è stata rapidamente paragonata al Gigante sorridente del primo episodio de l’Attacco ai Giganti. E ovviamente Jinwoo assomiglia a Eren in quanto hanno la stessa espressione di terrore.

Ovviamente, i mondi di Eren e Jinwoo sono molto diversi, ma l’inizio della loro storia sembra la stessa. Di fronte a una minaccia insormontabile, i due protagonisti non possono che rimanere a guardare la caduta dell’umanità fino a quando non saranno abbastanza forti da reagire.

Fonte – Comicbook