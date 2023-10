Kagurabachi insedia One Piece: raggiunto il secondo posto su MangaPlus

Kagurabachi è la nuova serie manga che ha recentemente debuttato e lo ha fatto conquistando i lettori con una velocità impressionante. Sicuramente parliamo della rivelazione di quest’anno e questo manga pare non possa essere fermato. All’inizio di quest’anno, l’industria dei manga ha dato il benvenuto a Kagurabachi e questo manga ha continuato a sfidare titoli di incredibile spessore e in corso da anni, con la sua ascesa diventata inevitabilmente virale.

E infatti con il presente articolo vogliamo parlare proprio di questo in quanto il manga di Takeru Hokazono ha scalato un importante serie manga nella classifica di MangaPlus, finendo addirittura per insediare One Piece. Il manga in questione è Jujutsu Kaisen.

Kagurabachi è riuscito a togliere il secondo posto più alto del podio a una serie imponente come Jujutsu Kaisen, e ci è riuscito in meno di 10 capitoli.

Recentemente Manga Plus ha aggiornato la sua lista dei manga più hot questa settimana. E i fan hanno subito notato che Kagurabachi aveva finalmente superato Jujutsu Kaisen, piazzandosi così al secondo posto. Con oltre 884.000 visualizzazioni, Kagurabachi ora occupa la seconda posizione, mentre Jujutsu Kaisen scende al terzo, con oltre 864.000 visualizzazioni.

Di seguito ne riportiamo il contenuto che attesta quanto riportato:

It has happened. Kagurabachi slays Jujutsu Kaisen too and gets Mangaplus second place. Time to challenge One Piece. pic.twitter.com/WkaFP7rtpx — Shonen Salto (@ShonenSalto) October 16, 2023

Come si può immaginare, quest’ultima scalata ha entusiasmato i fan di Kagurabachi mentre il resto del fandom del manga guarda senza parole. Definire l’ascesa di Kagurabachi fulminea sarebbe un’affermazione superficiale.

Dopo aver debuttato il mese scorso, Kagurabachi ha dominato il numero dei lettori di Manga Plus. Il suo fandom ha rovesciato tutto, da Boruto fino a Chainsaw Man sin dal lancio. E ora, Jujutsu Kaisen ha subito un duro colpo.

Adesso Kagurabachi ha dinanzi a sé il manga più amato, letto e venduto di sempre. Stiamo parlando One Piece che si trova saldo al primo posto. Tuttavia non bisognerebbe dare per scontata la sua permanenza, vista la scalata inarrestabile di Kagurabachi. A dire il vero non sono poi così distanti e il fatto che abbia superato jujutsu Kaisen, il cui manga sta attraversando una fase coinvolgente, la dice lunga.

One Piece è rimasto in cima a Manga Plus per anni con oltre un milione di visualizzazioni. Dato l’aumento del numero di lettori di Kagurabachi, è molto probabile che il nuovo manga raggiunga il primo posto prima del nuovo anno.