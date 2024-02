Tra le uscite J-POP Manga del 7 febbraio 2024 troviamo il primo di volume di Studio Cabana di Agri Uma.



Prosegue la stupenda rivisitazione di Dracula reinterpretata dal tratto chirurgico di Shin’ichi Sakamoto con l’arrivo sugli scaffali del secondo volume di #DRCL midnight children.

Dopo che la nave Demeter ha attraccato al porto di Whitby, la giovane studentessa Mina nota che i comportamenti dell’amica Lucy/Luke si fanno sempre più strani…

La vita priva di stress del giovane freeter Hiroto Ikuta continua con il terzo volume di Hirayasumi, la nuova serie di Keigo Shinzo dopo Randagi.

Proseguono inoltre Oshi No Ko – My Star 12, A Cruel God Reigns 7, Blue Period 14, Kakegurui Twin 13, Kemono Jihen 19, Made in Abyss 12, Monster Musume 18, Noyu Girl 1.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 7 febbraio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 24 gennaio 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Studio Cabana 1

di Agri Uma

6,50€

Yukari Maki è una liceale molto seria e diligente, al contrario del suo compagno di classe Yusuke Kusaka che invece ha una fama da vero e proprio delinquente. Quando, un giorno, la ragazza vede entrare Yusuke nello studio musicale “Cabana”, si insospettisce e, incuriosita, lo segue. Non appena Yukari sente il giovane cantare una canzone d’amore con una splendida e toccante voce se ne innamora all’istante. Sarà un amore corrisposto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

#DRCL – midnight children 2

di Shin’ichi Sakamoto

12,00€

Diciannovesimo secolo. Un’epoca di grande fermento dato dallo sviluppo economico e dalle molteplici innovazioni tecnologiche frutto della rivoluzione industriale. Mina, Luke, Arthur, Jo e Quincy sono cinque ragazzi che un giorno si imbattono in Dracula, il re immortale; mentre Mina e gli altri sono nel panico, nel gracile e cagionevole Luke avviene un cambiamento… Nel frattempo, le casse della Demeter in cui dormiva Dracula giungono alla scuola di Whitby, ma a ispezionarle arriva un professore olandese…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Hirayasumi 3

di Keigo Shinzo

7,50€

Hiroto Ikuta è un freeter di 30anni e vive insieme alla cugina diciottenne Natsumi nella villetta a un piano che ha ereditato. Hideki è un neopapà sempre di corsa, Yomogi è un’agente immobiliare alle prese con le sue pulsioni e Ishikawa uno scrittore solitario e taciturno. Ecco le persone, ognuna alle prese con i suoi problemi, che circondano Hiroto. Poi, all’improvviso… un triangolo amoroso al festival dell’arte! Un autunno terso si affaccia su questa villetta in cui anche i piccoli momenti di tutti i giorni si trasformano in preziose gemme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Oshi No Ko – My Star 12

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

6,50€

Kana Arima è stata paparazzata mentre entrava e usciva dall’appartamento che un importante regista usa come studio personale. Aqua, per salvare la reputazione della ragazza, propone al giornalista un articolo ben più succoso: è così che il mondo scopre la gravidanza di Ai, all’epoca sedicenne, e la vera identità dei suoi figli. Ruby, furiosa perché il fratello ha tradito il segreto della madre, dice ad Aqua che non intende più considerarlo parte della famiglia, e il rapporto fra i due si fa sempre più teso. Nel frattempo, il film “Una bugia durata 15 anni” entra finalmente in produzione…

A Cruel God Reigns 7

di Moto Hagio

12,00€

Jeremy, un quindicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della madre, donna nevrotica e difficile, con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e all’apparenza dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare i tratti inquietanti di un sadico e di uno stupratore, e non perde tempo a fare di Jeremy un suo obiettivo. Mesi di abusi orribili e sistematici spingono il ragazzo, disperato, a meditare addirittura di uccidere il patrigno. Un piano tremendo che non si svolgerà come previsto, concretizzandosi in una colpa perfino più grande… Quali conseguenze porterà questa tragedia sulla vita di Jeremy e come cambierà il rapporto con il figlio di Greg, Ian? Tra i due fratellastri si creerà una frattura colma di sospetti o una relazione sovrapponibile, nei ruoli di potere, a quella dei genitori?

Blue Period 14

di Tsubasa Yamaguchi

6,50€

Vacanze estive del secondo anno della Geidai. Yatora non sa come trascorrere questa lunga pausa, così Yakumo, Hachiro e Momoyo lo invitano a Hiroshima, dove vivano e dove i tre avevano coltivato nei loro cuori la passione per l’arte. Lontano da casa, nuovi orizzonti si apriranno di fronte a Yatora!

Kakegurui Twin 13

di Homura Kawamoto e Kei Saiki

6,90€

Mary si vede portare via il club di arte e letteratura da un intrigo di Yua Shishiba. Nel tentativo di vendicare Aoi, Shishiba passa al suo bersaglio successivo, Sachiko Juraku. Nel frattempo, Mary coinvolge persone estranee alla vicenda per sconfiggere i due alleati di Shishiba. Chiodo scaccia chiodo nel tredicesimo volume di Kakegurui Twin.

Kemono Jihen 19

di Sho Aimoto

6,50€

Yone celebra l’unione di Sakura e Kon per mettere al mondo la progenie di Mikuzu, in cui il sangue delle kitsune di Kyoto si fonderà a quello del clan Ishimori, ma l’improvvisa intrusione di Kaede durante il rituale fa esplodere il caos. Approfittando della confusione, Nobimaru (interessato alla pietra dello yang) e Raiden intervengono per salvare Kon. Intanto, Yone scatena la sua furia contro Kabane e Tsubaki, ormai sempre più vicini al campo di battaglia…

Made in Abyss 12

di Akihito Tsukushi

7,90€

La squadra di Riko, Reg e Nanachi, acui si è aggiunta Faputa, si spinge ancor più giù nel sesto strato, verso il fondo dell’Abisso. Incappati in alcuni misteriosi cercatori, vengono invitati nel loro campo e lì conoscono il capo del gruppo “Heil Hex”, il Signore del Mistero Srajo. Srajo nutre il sospetto che Riko e compagni siano alleati della “sacerdotessa” e vuole accertarsi della loro buona fede sottoponendoli a una “prova”…

Monster Musume 18

di Okayado

6,50€

La vita quotidiana insieme a un nutrito gruppo di bellissime e discinte ragazze può essere durissima… e ancora di più se le ragazze sono mostri mitici come centauri, lamie, arpie e donne ragno! Benvenuti a casa di Kimihito Kurusu, costretto dal suo governo ad accogliere e ospitare ragazze-mostro, per uno “scambio culturale” che dovrebbe favorire l’integrazione tra umani e queste creature e che, invece, favorirà piuttosto situazioni (molto) piccanti e sfide per conquistare il cuore del gentile, ma riluttante, Kimihito. Un ragazzo come tanti si ritrova a convivere con bellissime ragazze semiumane. Improvvisamente la sua casa diventa un harem, una situazione esplosiva per un ragazzo vergine! Riuscirà a resistere alle tentazioni?

Noyu Girl 1

di Haro Aso e Shiro Yoshida

7,50€

Le terme selvagge, ovvero sorgenti termali che si trovano spontaneamente in natura e non sono in alcun modo collegate ad attività commerciali. Hibari Otaka è una vera appassionata di questi luoghi e non esiste montagna troppo alta, foresta troppo fitta, o mare troppo profondo capace di tenerla lontana da questi luoghi magici, sospesi in una realtà che trascende il tempo e lo spazio!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

RISTAMPE

Dungeon Food 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12

Goblin Slayer 1

Bloom into You 5

Drifters 2

Monster Musume 2

Sun Ken Rock 1, 10, 12

Insomniacs After School 2

Land of the Lustrous 2

The Climber 11

USCITE DIGITALI

#DRCL – midnight children 02

A cruel God reigns 07

Blue Period 14

Komi can’t communicate 28 e 29