Le uscite targate Panini Comics del 1 febbraio 2024 consistono unicamente nel secondo numero della nuova serie di Conan il Barbaro, nella sua nuova incarnazione realizzata direttamente da Heroic Signatures e pubblicata negli States da Titan Comics, realizzata da Jim Zub e Roberto De La Torre, già autori di Conan alla Marvel.

Inoltre, sull’onda dello straordinario successo di Jannik Sinner agli Australian Open, segnaliamo il volume Piccoli Grandi Campioni: il Manuale Illustrato del Tennis di Jannik Sinner, edito da Panini Comics nel 2022 ma tornato sicuramente di grande interesse in questo momento.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 1 febbraio.

Le uscite Panini Comics del 1 febbraio 2024

Conan il Barbaro 2

Conan il Barbaro 20

5,00 €

Il nuovo Conan di Titan Comics e Heroic Signatures esplode in tutta la sua potenza narrativa per i testi dello scrittore di Thunderbolts e per i disegni del disegnatore madrileno di Bloodshot! Il Barbaro e la sua nuova compagna Brissa cercano spiegazioni alla peste che trasforma popolazioni in battaglieri eserciti di non-morti, e la Pietra Nera della torreggiante fortezza proibita potrebbe celarne il segreto! Si conclude qui Il tormento della Pietra Nera!

Piccoli Grandi Campioni: il Manuale Illustrato del Tennis di Jannik Sinner

9,90 €

Arriva Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner. Il giovane campione mondiale entrato nella Top 10 ATP è il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà attraverso una lunga e divertente intervista alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi, strabilianti anni di carriera. Con i testi di Diego Cajelli, acclamato autore di Zelig, e le illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra Patanè (CTRL-Z, Contrast), scoprirete tutto sul gioco del tennis e su questo straordinario atleta che, insieme a Racchetta e Pallina, diventerà anche un personaggio a fumetti, protagonista di divertentissime strisce. Game, set, match!

