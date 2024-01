Monsters: l’anime dello spin-off di Oda omaggia Jujutsu Kaisen

Recentemente lo spin-off di Eiichiro Oda, Monsters, ha debuttato su Netflix con il suo adattamento anime speciale. Tutti sanno che Oda è uno dei mangaka più famosi di sempre e deve il suo successo globale a One Piece. Stiamo parlando di una serie manga shonen che è serializzata su Weekly Shonen Jump dal 1997, quindi è normale che ogni appassionato sia a conoscenza dei Pirati di Cappello di Paglia. Ma Rufy e il suo equipaggio non sono le uniche storie che il mangaka ha intrecciato nella sua carriera.

Ed è per questo che abbiamo parlato di Monsters, uno spin-off che segue le vicende di un samurai che viveva in un’epoca precedente a quella dei Cappelli di Paglia e delle loro avventure. Dopo il rilascio dell’adattamento anime di Monsters su Netflix, i fan hanno notato un easter egg che vuole chiaramente omaggiare una delle scene più strazianti della storia iniziale di Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen reference in ‘MONSTERS’ MONSTERS anime is a Spin-off of One Piece by Eiichiro Oda. It's directed by Sunghoo Park, who was also the director of Jujutsu Kaisen Season-1 anime pic.twitter.com/QAO4mnyp2m — JJK (Mya) (@JJK_Mya) January 22, 2024

Tutto questo potrebbe sembrare privo di senso a molti fan di Jujutsu Kaisen e di Oda, ma il regista che ha lavorato all’episodio speciale di Monsters ha in precedenza diretto la prima stagione dell’anime e il film di Jujutsu Kaisen per MAPPA. Stiamo parlando di Sunghoo Park, uno dei registi più amati degli ultimi anni. Grazie ai suoi lavori si è distinto per le sue emozionanti scene d’azione e sarà interessante vedere quali proprietà affronterà in futuro. Al momento il regista sta lavorando alla serie originale di Adult Swim, Ninja Kamui.

Park sembra aver ricreato una scena nella prima stagione di Jujutsu Kaisen, in cui Sukuna e Mahito deridono un Yuji Itadori sconfitto. La scena in questione di Monsters è chiaramente un cenno a quella di Jujutsu Kaisen appena descritta, che ha quasi visto Yuji perdere la testa in seguito alla morte di uno dei suoi amici.

Le vicende di Monsters ruotano attorno a un samurai di nome Ryuma, che vagabondando giunge da una giovane cameriera la cui città natale è stata distrutta da un drago. Nonostante voglia cercare di stare il più alla larga possibile dai guai, si ritrova comunque invischiato in brutte situazioni.

Fonte – Comicbook