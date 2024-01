Ninja Kamui: data di uscita ufficiale dell’anime diretto da Sunghoo Park

Un paio di anni fa Adult Swim ha annunciato a tutti i fan un nuovo progetto anime originale intitolato Ninja Kamui e adesso possiamo rivelarne la data di uscita ufficiale. Ninja Kamui farà quindi il suo debutto il 10 febbraio su Adult Swim. A rivelare questa novità ci pensa proprio Adult Swim, che ha annunciato questa novità con un nuovo poster di Ninja Kamui. Il programma ha confermato che l’anime originale debutterà tra meno di un mese.

È bene fornire qualche dettaglio su Ninja Kamui a tutti coloro interessati o per chi non ha familiarità con questo progetto. Ninja Kamui sarà guidato dal regista Sunghoo Park, che molti conoscono dalla prima stagione di Jujutsu Kaisen. Chiaramente il regista sarà accompagnato da Takashi Okazaki, che si occuperà dei disegni dei personaggi mentre Sola Entertainment produrrà l’anime con E&H Production. Finora, non ci sono informazioni sul cast di doppiaggio di Ninja Kamui, ma avremo modo di riportare questa e altre informazioni quando saranno pubblicati i primi trailer.

Considerata la storia originale dell’anime, si sa poco della trama di Ninja Kamui. Sappiamo che gli eventi ruoteranno attorno a un ex ninja che viaggia in missione per vendicare la sua famiglia. I precedenti lavori di Park nel campo degli anime promettono molta azione. Quindi questa serie originale potrebbe essere un must per Adult Swim.

E, naturalmente, questo non è il primo progetto anime sul quale Adult Swim investe. Dai sequel FLCL a Blade Runner, il programma sta anche lavorando su serie originali per Uzumaki di Junji Ito e Lazarus che coinvolgono Shinichiro Watanabe.

Che Sunghoo Park sia un grande talento non è un segreto. Agli inizi della sua carriera infatti era assistente alla regia per Banana Fish. Nel 2020, ha poi diretto The God of High School, un adattamento del webcomic sudcoreano. Ma è nello stesso anno che lavora come regista a Jujutsu Kaisen, vincendo il premio come miglior anime al 5° Crunchyroll Anime Awards. Lo stesso Park è stato anche nominato come miglior regista agli stessi premi e a dicembre 2021, Park ha diretto il film prequel, Jujutsu Kaisen 0.

Fonte – Comicbook