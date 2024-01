Boruto: il capitolo 6 mette la vita di Naruto ancora in pericolo

La serie manga di Boruto: Two Blue Vortex continua con il capitolo 6. Questo si è concluso con un cliffhanger che rivela che Naruto è ancora in pericolo, nonostante sia assente da un po’. Nel sesto capitolo del sequel della serie shonen, Boruto fa una visita al Villaggio della Foglia, in seguito alla sua battaglia con Code e alla scoperta che i Decacoda si sono evoluti in forme umanoidi più intelligenti.

Boruto torna per incontrare Sarada e la rappresentante di classe Sumire Kakei, due delle uniche persone al mondo a ricordare che Boruto è il figlio di Naruto e non Kawaki. Tornando, il giovane Uzumaki comunica a Sarada che suo padre, Sasuke, è sotto il controllo dell’Albero Divino. E mentre trasmette il messaggio, Shikamaru e Ino Yamanaka aprono una dimensione tutta loro per discutere alcune implicazioni preoccupanti. Il temporaneo Hokage è arrivato a diffidare dei suoi ricordi attuale, in quanto crede che Boruto sia davvero il figlio di Naruto. Ad osservare gli eventi nel Villaggio sono anche Ada, il suo sadico fratellino Daemon e Kawaki.

I poteri di chiaroveggenza di Ada le permettono di vedere l’intera situazione dal punto di vista di un Dio. Quindi sa che il Decacoda Evoluto non prende di mira solo coloro che hanno il DNA di degli Otsutsuki, ma prende anche Ada stessa. Quindi nessuno è escluso, tantomeno Naruto. Sebbene Ada possa “vedere” cosa cercano i decacoda, non riesce a discernere il motivo.

Pare però che ogni Decacoda Evoluto stia sviluppando personalità individuali, in base alle vittime che hanno trasformato in Alberi Divini. Il leader, Jura, ha spinto i suoi fratelli e sorelle ad accedere a quei tratti individuali per scoprire la loro personalità e l’obiettivo che vogliono raggiungere. E la storia di ogni persona su cui si basa il Decacoda Evoluto, influenza la decisione dei rispettivi obiettivi. Jura ha il bisogno insaziabile di consumare Naruto, aprendo a interessanti teorie su quale personaggio della serie sia basato.

Quindi il sesto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex chiarisce che la vita di Naruto è ancora in allarmante pericolo, come anche il Villaggio. I momenti finali del nuovo capitolo ricordano ai lettori che Kawaki tiene Naruto e Himawari in una dimensione alternativa, accessibile solo attraverso i suoi poteri di rimpicciolimento di Otsutsuki. Quindi la prigione di Naruto è ancora nelle mani di Kawaki.

Fonte – Comicbook