Monsters: in che modo l’anime del one-shot è connesso a One Piece?

One Piece è in corso da decenni e nonostante questo, Eiichiro Oda ha saputo narrare una storia davvero epica pensando a ogni dettaglio del viaggio dei pirati di Cappello di Paglia. One Piece è l’apice degli anime per molti, ma gli stessi che pensano questo ora hanno modo di guardare l’episodio speciale del one-shot di Monsters su Netflix. E dopo il suo rilascio ora molti si chiedono in che modo sia connesso a One Piece.

Dopotutto, Netflix ha dichiarato apertamente il suo forte interesse per i lavori di Oda. Dal recente debutto del tanto atteso live-action ora anche il nuovo arco narrativo dell’anime è disponibile sulla piattaforma. E come se non bastasse, oggi Netflix ha rilasciato l’anime di Monsters, sotto la supervisione di Oda, che si collega a One Piece. La serie speciale segue un uomo di nome Ryuma nel suo periodo migliore mentre incontra mostri, e compare più tardi nel manga sui pirati.

Mentre la maggior parte del lavoro pre-One Piece di Oda non è canonico agli eventi di Rufy, lo stesso non si può dire per Monsters. La storia è confermata come canonica nel volume 47, attraverso gli SBS, dallo stesso Oda. E in questa situazione, un fan ha chiesto se lo spadaccino Ryuma incontrato durante l’arco di Thriller Bark fosse lo stesso Ryuma di Monsters. Il mangaka quindi ha rivelato che i due erano la stessa persona.

Per quanto riguarda Ryuma, i fan hanno imparato molto sul famoso samurai. Monsters offre uno sguardo al viaggio di questo personaggio quando era al suo apice, ma nella serie principale di Oda, Ryuma è una leggenda. Proveniente dal clan Shimotsuki di Wano, Ryuma si è guadagnato il soprannome di Sword God. Negli archi recenti, One Piece ha persino rivelato la lontana parentela di Ryuma con Zoro, quindi sembra che le sue abilità siano di famiglia. Quindi, anche se Monsters potrebbe non sembrare apertamente legato a One Piece, il suo coinvolgimento con Ryuma lo rende molto rilevante per i fan di Cappello di Paglia.

