One Piece 1091: l’anime introduce ufficialmente l’isola di Egghead

L’anime di One Piece ha posto le basi per l’Arco di Egghead negli episodi precedenti, e quello più recente ha finalmente introdotto ufficialmente l’isola di Egghead sul piccolo schermo. Questo vuol dire infatti che Monkey D. Rufy ha messo i suoi piedi sull’isola del futuro e l’ha vista per la prima volta con i suoi occhi. Il viaggio che ha condotto i Cappelli di Paglia su quest’isola non è stato sicuramente facile tantomeno clemente. Infatti prima si sono imbattuti in condizioni climatiche molto dure mentre si dirigevano verso la loro isola successiva dopo Wano, per poi finire divisi da un nuovo personaggio che si presenta come Vegapunk.

L’arco di Egghead di One Piece vede Rufy incontrare un nuovo membro della Peggiore delle Generazioni, Jewelry Bonney. Infatti Cappello di Paglia, Chopper e Jinbe prima la salvano e poi si ritrovano sorprendentemente sull’isola. Essendo i primi a raggiungere il laboratorio futuristico, sono anche i primi ad esplorare effettivamente l’isola misteriosa. È qui che l’anime dimostra quanto sarà diversa l’esperienza di Egghead rispetto agli archi passati della serie.

L’episodio 1091 di One Piece vede Rufy e gli altri esplorare questa nuova isola tecnologicamente avanzata. Incontrano anche un individuo gigante che spiega le difficoltà nel costruire tutte queste armi per i militari ma non avere abbastanza soldi per aiutare il resto del mondo. Quest’isola è climatizzata rispetto alle condizioni gelide del mare aperto che la circonda. E sono presenti tanti dispositivi come ologrammi e macchine automatiche per il cibo, mai visti da nessun’altra parte nel mondo.

Allo stesso tempo, ci sono tre individui che hanno rivelato di avere legami stretti con Vegapunk. La nuova avventura per Rufy e i Cappelli di Paglia è appena iniziata quindi i fan avranno modo di scoprire tantissimi colpi di scena. Coloro che leggono il manga sanno che ad un certo punto e in più momenti, l’anime passerà ad altri sviluppi della serie in generale che coinvolgerà altri personaggi. Infatti Oda ha dato molto spazio a personaggi rimasti nell’ombra durante l’arco di Wano.

Fonte – Comicbook