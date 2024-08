Jujutsu Kaisen: annunciato il film compilation della seconda stagione

Jujutsu Kaisen guarda al futuro e sembra che punterà al grande schermo. Mentre il team di studio MAPPA lavora alla terza stagione dell’anime, lo studio di animazione si sta anche prendendo un momento per rivisitare la seconda stagione. Dopotutto, oggi si scopre che è in lavorazione un nuovo film di Jujutsu Kaisen, che raccoglierà la prima metà della seconda stagione in un film.

L’annuncio arriva questo fine settimana, in occasione di un festival speciale in Giappone incentrato sulla serie shonen. Così il team ha confermato che è in lavorazione un film compilation degli archi narrativi Inventario Nascosto e Morte Prematura. Il film compilation uscirà nel 2025 e MAPPA pubblicherà anche una guida.

Per coloro che sono curiosi della logistica del film appena annunciato, non è la prima volta che se ne sente parlare. Un certo numero di serie anime arrivano al cinema grazie a questo tipo di progetti. I film compilation vengono rilasciati per condensare gli archi narrativi in parti digeribili. Da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a One Piece, tanti titoli shonen di spessore hanno pubblicato film di questo genere prima, e ora Jujutsu Kaisen si unisce a questo mezzo.

Per il team di MAPPA, questo film non è l’unica compilation in lavorazione. Non molto tempo fa, lo studio ha confermato i piani di un film di questo tipo per gli ultimi due speciali de L’Attacco dei Giganti. Il film, che si chiama Last Attack, dovrebbe arrivare in Giappone l’anno prossimo.

Per quanto riguarda invece il manga di Gege Akutami, questo si trova ormai prossimo alla conclusione. Recentemente infatti abbiamo riportato che le avventure di Yuji Itadori si concluderanno il 30 settembre e mancano solo 5 capitoli alla conclusione. Infatti adesso Yuji si trova in vantaggio sul suo avversario, ossia Sukuna, che è responsabile della morte di Gojo Satoru. Yuji, dopo aver finalmente risvegliato la sua espansione del dominio, è riuscito a passare in vantaggio sul suo avversario e ora non resta che scoprire come si concluderà il tutto e come riuscirà a riportare in sè Megumi.

Fonte – Comicbook