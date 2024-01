Dragon Ball Super e un “leggendario” rematch nel capitolo 101

Il recente capitolo del manga di Dragon Ball Super è stato atteso con trepidazione dai lettori. Conclusa l’adattamento di Super Hero, il futuro dei combattenti Z è ora avvolto nel mistero dopo la sconfitta di Cell Max e la distruzione della nuova Red Ribbon Army. L’ultimo capitolo porta con sé sorprendenti ritorni e, entusiasmando i fan dello shonen, un atteso rematch tra Vegeta e Broly, il loro primo incontro diretto dall’uscita di Dragon Ball Super: Broly.

Attenzione: Spoiler in arrivo per il capitolo 101 del manga di Dragon Ball Super.

Nel primo scontro tra il Principe dei Saiyan e il leggendario Super Saiyan, Vegeta subì una brutale sconfitta nonostante avesse raggiunto la forma Super Saiyan Blue. Tuttavia, le cose sono cambiate e Vegeta ha compiuto progressi significativi, padroneggiando una nuova trasformazione, l’Ultra Ego, grazie all’allenamento con Beerus. Sorge la domanda: chi trionfa in questo rematch tanto atteso?

Dragon Ball Super, Ch. 101: The true training begins as Vegeta battles Broly one-on-one! Read it FREE from the official source! https://t.co/dCg4wrhKsm pic.twitter.com/S2RyLVRVet

— Shonen Jump (@shonenjump) January 18, 2024