Dragon Ball Super 101: la traduzione del capitolo suscita un dibattito tra i fan

Dragon Ball Super è pronto per affrontare il nuovo anno e lo ha dimostrato con il rilascio del nuovo capitolo del manga. Infatti dopo la conclusione dell’arco Super Hero, Toyotaro è tornato con il capitolo 101 che ha entusiasmato i fan. E pare che la traduzione del capitolo abbia suscitato un dibattito tra i fan, che riguarda Gohan.

Per essere più precisi, si tratta del momento verso la fine del capitolo 101, quando si rivedono per la prima volta dopo tanto tempo Goku e Vegeta, durante il loro periodo di allenamento. Mentre Whis guarda Broly allenarsi, si assicura di notare quanto sia diventato potente il figlio di Goku.

“In realtà era Gohan, il figlio di Goku, insieme a Piccolo il Namecciano. Ha guidato la carica trionfante contro il mostro“, si legge nella traduzione. Tuttavia, i traduttori dei fan hanno fornito un’interpretazione alternativa della frase che sposta l’attenzione da Gohan e Piccolo all’intero gruppo.

“Era Gohan, il figlio di Goku. Hanno guidato la carica trionfante con gli altri contro il mostro”, si legge nella riga rivista.

La traduzione è un compito difficile e queste informazioni mancanti riflettono un problema persistente con Dragon Ball. La serie infatti si è concentrata molto e troppo spesso su Goku, lasciando una serie di personaggi da parte. Il fatto di menzionare gli altri che hanno combattuto contro Cell Max fornisce un quadro più completo della battaglia. Goten e Trunks hanno avuto un ruolo importante nello scontro, quindi sarebbe sbagliato dire che Gohan e Piccolo hanno combattuto da soli. Anche il più forte dei guerrieri ha bisogno di aiuto, e sembra che il capitolo 101 di Dragon Ball Super abbia voluto comunicare questo.

Infatti non capita spesso di vedere due personaggi, come Gohan e Piccolo in questo caso preciso, prendere il posto di Goku e Vegeta, da sempre i due protagonisti assoluti. E i fan non possono che apprezzare tutto questo. Ma con la conclusione dell’adattamento degli eventi di Super Hero nel manga, i fan si aspettano di rivedere Son Goku ed eventualmente uno dei villain più attesi e iconici del franchise, Black Freezer.

Fonte – Comicbook