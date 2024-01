Dragon Ball Super ha concluso la lotta contro Cell Max con il Capitolo 100 del manga pubblicato l’anno scorso, e l’anteprima per il prossimo capitolo della serie sta preparando un epilogo per l’arco di Dragon Ball Super: Super Hero. Dragon Ball Super sta entrando in una nuova era del manga quest’anno, poiché ora non avrà più materiale dalla serie anime o dai film da adattare per i suoi futuri capitoli. Con la sconfitta di Cell Max nel capitolo precedente, si pensava anche che fosse la fine degli eventi del film nel manga.

Ma proprio come il manga di Dragon Ball Super ha portato gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero sulle sue pagine dopo alcuni capitoli di un prequel che preparava il terreno, sembra che le bozze di Chapter 101 della serie stiano suggerendo un epilogo del film che potrebbe durare tutto il tempo necessario mentre prepara il vero arco successivo della storia. Quindi, mentre i fan avrebbero voluto vederlo iniziare già, questo prossimo capitolo deve fornire alcuni aggiornamenti per i suoi eroi prima di passare avanti.

Dragon Ball Super 101: l’epilogo della saga “Super Hero” continua?

Dragon Ball Super CH101 Drafts (1/2).

Title: Carmine and No. 15 pic.twitter.com/ZG3ju56kNZ — Hype (@DbsHype) January 12, 2024

Cosa ci aspetta nel Capitolo 101 di Dragon Ball Super? Il Capitolo 101 di Dragon Ball Super sarà pubblicato il 18 gennaio e sarà disponibile gratuitamente nella biblioteca digitale Shonen Jump di Shueisha. Le pagine delle bozze per il capitolo mostrano Goten e Trunks che inseguono Carmine in fuga dopo la fine della lotta con Cell Max, e sembra che questo epilogo aiuterà a chiudere il cerchio su come è iniziato l’arco, mostrando di più su ciò che Goten e Trunks stavano facendo prima delle eroiche battaglie viste nel film.

Per quanto riguarda il prossimo arco della serie, le notizie su cosa potrebbe essere devono ancora essere annunciate al momento della stesura di questo testo. Sembra quasi che queste avventure da supereroe continueranno anche oltre questo prossimo capitolo, come suggerito dai commenti di alcuni coinvolti nel manga, ma fortunatamente non ci vorrà molto prima di vedere come si sviluppa questo nuovo capitolo.

Cosa sperate di vedere nel prossimo capitolo di Dragon Ball Super?

Fonte Comic Book