Boruto: Two Blue Vortex: il manga prepara lo scontro tra Boruto e Mitsuki

Boruto: Two Blue Vortex è il titolo della seconda parte del manga disegnato da Ikemoto. Questa seconda parte ha presento a tutti i fan il tanto atteso salto temporale che ha mostrato i protagonisti del sequel di Naruto più grandi di tre anni. E al momento la situazione che sta vivendo il giovane Uzumaki è surreale. Infatti, a causa dell’illusione lanciata da Ada, tutto il Villaggio della Foglia crede che Boruto Uzumaki sia la minaccia da eliminare e dalla quale stare alla larga, mentre Kawaki è diventato il loro punto di riferimento.

Quindi tutti gli amici di Boruto sono ora suo nemici e il prossimo capitolo anticipa una reunion tra il protagonista e un membro della squadra 7. Sebbene Boruto abbia dimostrato quanto sia diventato più forte rispetto alla prima parte del manga, anche gli altri personaggi si sono dati da fare. Tra questi vi è Mitsuki, un essere umano sintetico creato a sua immagine e somiglianza da Orochimaru come figlio.

Spesso è difficile credere che Mitsuki sia il figlio di Orochimaru, solo mettendo a confronto la loro personalità. Nonostante abbia un aspetto simile a quello di un serpente, il membro del Team 7 ha a lungo mantenuto una natura tranquilla nell’interazione con Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha e altri membri del Villaggio della Foglia. Ma le cose sembrano essere cambiate in Two Blue Vortex. Infatti Mitsuki ora ha il compito di Kawaki ed Ada con ogni mezzo necessario.

L’ultima volta che il giovane Uzumaki è entrato in azione, ha dimostrato di saper arrecare seri danni a Code grazie a un nuovo tipo di Rasengan. Il figlio di Naruto e Hinata ha sicuramente lavorato sodo per annullare l’incantesimo di Ada. Sfortunatamente per il giovane Uzumaki, Mitsuki è sulle sue tracce e il prossimo capitolo vedrà la progenie di Orochimaru affrontare Boruto.

Nell’inseguire Boruto, Mitsuki mette fuori combattimento Kawaki in modo che sia l’unico ad affrontare il figlio di Naruto. Boruto viene sorprendentemente avvertito dall’aspirante ottavo Hokage, Shikamaru, sull’arrivo di Mitsuki. I fan avranno modo di scoprire che Mitsuki ha raggiunto un nuovo livello di potere. Infatti il figlio di Orochimaru quando lo raggiunge lo accoglie dicendo che aspettava da molto di rivederlo. E aggiunge anche di non riuscire a contenere la sua forza. Quindi per Boruto si prospetta una battaglia molto pericolosa.

Fonte – Comicbook