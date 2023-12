Boruto: il nuovo capitolo chiarisce la sconfitta di personaggio

Boruto ha fatto il suo atteso ritorno quest’anno con la seconda parte del manga intitolata Blue Vortex, che sta esplorando le avventure di Boruto Uzumaki dopo un time-skip di 3 anni. E questo ha portato gli eventi del manga su un piano completamente diverso e molto più dinamico. Con il presente articolo vogliamo riportare che il sequel del manga di Kishimoto ha appena pubblicato un nuovo capitolo e vogliamo concentrarci su come Sasuke Uchiha abbia perso contro Code.

Ora il figlio di Naruto è cresciuto e si trova nella situazione di sconfiggere Code, Kawaki e la Bestia Decadoda. Inoltre il Villaggio della Foglia è in trappola del potere di Adal con il quale è è riuscita a controllare le menti degli abitanti. Questi ora credono che il vero figlio di Naruto sia Kawaki e che la minaccia da eliminare sia Boruto.

Dopotutto, Sasuke ha affrontato Boruto da studente molto tempo fa, e ha continuato ad addestrare il suo allievo. Questa settimana, il quinto capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ha finalmente spiegato cosa è successo davvero a Sasuke mentre allenava il suo studente. Sembra che i due abbiano subìto un’imboscata da parte di Code. E in questa fase critica, il fratello di Itachi protegge Boruto e il futuro del Villaggio.

Infatti nel flashback scopriamo che Sasuke dice a Boruto che non esiste assolutamente alcun modo in cui possono vincere contro di lui al momento. E lo invita a scappare. Lo sprona a sopravvivere a tutti i costi e a sviluppare le abilità apprese. Infine Sasuke chiede a Boruto di vegliare su Sarada in sua assenza. E subito dopo Sasuke si ritrova intrappolato nell’albero.

Sappiamo che Sasuke non è veramente morto, ma la sua coscienza è inattiva da molto tempo. La manipolazione della Bestia a dieci code da parte di Code si è rivelata controproducente. E adesso il mondo dei ninja è più in pericolo che mai. Toccherà a Boruto e Sarada proteggere il Villaggio della Foglia da questo pericolo costante. Con Naruto fuori dai giochi, tutte le speranza ricadono su suo figlio, al momento supportato da Kashin Koji.

