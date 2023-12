Yu Yu Hakusho: Yoshihiro Togashi ha supervisionato il progetto live-action

Il debutto dell’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho è vicino, in quanto Netflix ha in programma di rilasciare questo progetto il 14 dicembre. Ora tutti gli appassionati delle serie anime in generale avranno sicuramente delle aspettative alte, visto il grande successo che il live-action di One Piece è riuscito a riscuotere. È chiaro, dunque, che la più grossa speranza per Netflix sia quella di ripetersi anche per il live-action di Yu Yu Hakusho. E con il presente articolo vogliamo riportare che Yoshihiro Togashi ha supervisionato il progetto live-action!

Bisogna tuttavia specificare che Togashi non ha ricoperto la posizione di produttore esecutivo come ha fatto Eiichiro Oda in One Piece. Ma ha comunque dato un contributo importante.

In un nuovo aggiornamento si scopre quindi che il mangaka aveva visitato il set e aveva discusso con gli attori riguardo ai loro ruoli. A rivelare tutto questo ci hanno pensato gli attori Takumi Kitamura e Keita Machida, che interpretano rispettivamente Yusuke Urameshi e Koenma. Come tutti i fan sanno, Yoshihiro Togashi ha a che fare con problemi di salute da diverso tempo ormai, viste le continue interruzioni che ha dovuto prendersi dal lavoro e da Hunter x Hunter. La storia di Gon deve ancora ricevere una serie televisiva live-action, ma forse quella Yusuke Urameshi potrebbe aprire la strada.

Yu Yu Hakusho, in Italia noto come Yu degli Spettri, è manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi e pubblicato sul periodico Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994. Gli eventi ruotano attorno al protagonista Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che trascorre le sue giornate comportandosi in modo spesso scorretto. Ma un giorno la sua vita cambia completamente in quanto morirà in un incidente per salvare e proteggere un bambino piccolo. Questo atto di altruismo aveva lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto l’aldilà. Così, una donna di nome Botan, che si definisce una guida per il mondo degli spiriti, gli racconta che nessuno si aspettava che un delinquente come lui morisse compiendo un atto di bontà. Ma non c’era posto per lui né in paradiso né all’inferno. Così, Yusuke ha la possibilità di essere resuscitato e, dopo aver superato il processo, diventa un Detective degli inferi.

