One Piece-Netflix: l’attore di Sanji parla dello scontro contro kuroobi

La serie live-action di One Piece si è rivelato un grandissimo successo con il suo debutto su Netflix in tutto il mondo. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’attore che interpreta Sanji, Taz Skylar, ha parlato di uno dei suoi combattimenti più straordinari. Il 31 agosto Netflix ha rilasciato il primo live-action di One Piece, e la nuova interpretazione di Rufy e della sua ciurma ha conquistato tutti i fan.

Gran parte del merito va sicuramente al cast che è riuscito a trovare il modo di interpretare al meglio le caratteristiche chiave dei loro personaggi. Questo lo si è visto anche nelle scene d’azione, e questo include anche le scene di Sanji.

Taz Skylar in particolare ha stupito molto i fan per come è riuscito a riportare nella vita reale i calci di Sanji. E infatti abbiamo anche parlato del grande lavoro svolto dall’attore per realizzare anche i combattimenti più piccoli a cui ha preso parte. E con il presente articolo vogliamo concentrarci sullo scontro tra Sanji e Kuroobi sul Baratie. Skylar ha recentemente parlato con Netflix dando molta attenzione a questo combattimento e ha spiegato tutto quello che serviva per portarlo sul piccolo schermo.

Netflix ha annunciato che la stagione 2 di One Piece è ora in lavorazione, ma non ha ancora rivelato una data o una finestra di uscita. Ci sono ancora diverse domande su quali nuove storie o personaggi i fan vedranno nei nuovi episodi. Ma Eiichiro Oda ha confermato che Chopper sarà la grande novità.

Netflix anticipa la prima stagione di One Piece descrivendo il manga shonen come quello più venduto nella storia del Giappone. Si tratta di una leggendaria avventura diversa da qualsiasi altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che desidera vita di libertà da quando ha memoria. Rufy parte dal suo piccolo villaggio per un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro, per diventare il re dei pirati. Ma per arrivare a coronare il suo sogno, dovrà reclutare il suo equipaggio che ha sempre desiderato e soprattutto una nave con cui salpare.

Fonte – Comicbook