Saint Seiya: Soul of God arriva su Anime Generations doppiato in italiano!

Saint Seiya, meglio noto in Italia con il titolo “I Cavalieri dello Zodiaco“, è una delle saghe di anime e manga più famose e amate di sempre. Creata nel 1986 da Masami Kurumada, il mangaka ha fatto il suo esordio con il manga Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco di 28 volumi, a cui sono seguiti un primo adattamento animato, di 114 episodi, prodotto da Toei Animation fra il 1986 e il 1989. Oltre all’anime il franchise conta ben quattro film d’animazione, tre musical, numerosi videogiochi, modellini e tanti merchandising.

I Cavalieri dello Zodiaco è considerato come uno dei grandissimi successi anime degli anni ottanta, e infatti si è aggiudicato il premio Animage nel 1987. Riguardo il manga, questo ha influenzato molti anime e manga successivi, sia come concept, sia come personaggi e tecniche. Ad esempio il managaka di Bleach, Tite Kubo, ha ammesso di aver preso spunto dai Cavalieri per la ideazione di armi e tecniche della sua opera.

E con il presente articolo vogliamo riportare una bellissima notizia per tutti i fan italiani. Infatti Saint Seiya – Soul of God è in arrivo in esclusiva su ANiME GENERATION, e per la prima volta con doppiaggio italiano. La serie farà il suo debutto mercoledì 6 dicembre, con un episodio a settimana in doppia versione. Per essere più chiari ci sarà la versione Cavalieri dello Zodiaco con nomi e terminologia ispirata al doppiaggio della serie storica. E oltre a questa ci sarà la versione Saint Saiya, con nomi e terminologia fedele all’originale.

Possiamo anche riportare una breve sinossi che anticipa le vicende dei dodici cavalieri d’oro. Dopo il loro sacrificio per permettere ai Cavalieri di Atena di raggiungere l’Elisio, finiscono inspiegabilmente nelle terre di Asgard. E presto dovranno fare i conti con il complotto di Andreas Riise.

Riguardo il cast di doppiaggio, Luca Ghignone gestirà la direzione del doppiaggio e il cast lo elencheremo di seguito:

Aiolia/Ioria di Leo: Gabriele Calindri

Lifya: Ilaria Silvestri

Andreas Riise: Alessandro Zurla

Hilda di Polaris: Camilla Gallo

Mu/Mur di Aries: Alberto Sette

Saga di Gemini: Alessandro D’Errico

Shaka di Virgo: Felice Invernici

Dohko di Libra: Patrizio Prata

Camus di Acquarius: Alessandro Rigotti

Aldebaran di Taurus: Riccardo Lombardo

Death Mask di Cancer: Mario Zucca

Aphrodite di Pisces: Luca Bottale

Milo di Scorpio: Davide Fumagalli

Shura di Capricorn: Dario Sansalone

Aiolos/Micene di Sagittarius: Andrea Moretti

Frodi di Gullimbursti: Ezio Vivolo

Fafner di Nidhogg: Francesco Mei

Heracles di Tanngrisnir: Francesco Rizzi

Balder di Hraesvelgr: Mosè Singh

Sigmund di Granyl: Alessandro Fattori

Surt di Eikschnir: Giuseppe Palasciano

Utgardar di Garm: Loris Bondesan

Helena: Chiara Francese

Narratore: Mario Scarabelli

Direzione del doppiaggio: Luca Ghignone