Real: il manga di Takehiko Inoue sarà in pausa fino a febbraio 2024

Takehiko Inoue è sicuramente uno dei mangaka più importanti non solo in Giappone ma in tutto il mondo. I fan sanno bene che stiamo parlando di colui che ha scritto e disegnato manga che rimarranno nella storia. Giusto per citarne alcuni, Inoue ha scritto e disegnato Slam Dunk, uno dei manga più celebri in patria e nel mondo. Il successo riscosso da questo manga, ha contribuito in maniera molto marcata alla diffusione e allo sviluppo del basket nella Terra del Sol Levante. Di fatti molti ragazzi hanno infatti iniziato a praticare questo sport dopo aver letto l’opera di Inoue, grande appassionato di pallacanestro sin da piccolo.

La passione per la pallacanestro non ha mai abbandonato il mangaka, che anzi ha riaffrontato come tematica in Real. E con il presente articolo vogliamo concentrarci proprio su questo manga. Non molto tempo fa avevamo riportato che Inoue sarebbe tornato alla serializzazione di questo manga. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il 53° numero di quest’anno della rivista Weekly Young Jump di Shueisha ha annunciato che dopo la pubblicazione del capitolo 95 del manga Real, la serie andrà incontro ad una pausa fino a febbraio 2024.

Il manga di Takehiko Inoue ha una pubblicazione dei capitoli da sempre irregolare. Infatti nel 2019 aveva pubblicato solo due capitoli. Prima di allora, il manga era stato interrotto dal 2014 e il primo capitolo pubblicato sulla rivista Weekly Young Jump risale al 1999. Come anticipato in cima al presente articolo, il manga è incentrato sulla pallacanestro, ma affronta tematiche più delicate. Infatti tratta della vita di alcuni ragazzi legati in un modo o nell’altro al mondo dei disabili e in particolare del basket in carrozzina.

Gli eventi ruotano attorno a tre personaggi che si chiamano Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu. Sono tre ragazzi dal carattere fondamentalmente diverso, ma le cui strade si intrecciano sia nella sventura che nella voglia di riscatto. Un incidente in moto, un cancro alle ossa, un camion in corsa che si schianta contro un ragazzo su una bicicletta rubata, sono i loro eventi tragici che cambiano la loro vita. Queste tre personalità molto diverse hanno solo una cosa in comune: la passione per il basket.

Fonte – Anime News Network