GTA 6: anticipato il trailer ufficiale con la data d’uscita

Doveva uscire oggi pomeriggio il primo trailer ufficiale di GTA 6. Ma a causa di diversi leak alla fine la Rockstar Games si è vista costretta a pubblicarlo in anticipo. Uno dei videogame più attesi dell’anno, ma almeno dall’uscita del precedente uscirà, come preannunciato nel 2025. Cioè fra ben due anni. Come era già trapelato da diversi rumors e anticipazioni, la location sarà Vice City. Troveremo una protagonista femminile chiamata Lucy, con una forte impronta dei nostri tempi, con presenza dei social e tutto il resto.

Come avete potuto vedere il trailer dura 90 secondi e mostra molto di quel che si vivrà giocando a GTA 6. Questo nuovo capitolo della saga Grand Theft Auto brillerà ci regalerà delle grandi location open world estremamente dettagliate e realistiche. Le colorazioni fluo delle location di Vice City garantiscono una varietà di ambienti che vanno dalla moderna metropoli ai sobborghi più pericolosi e malfamati. Ci sarà ovviamente anche tanta natura di cui godere nei dintorno. Le spiagge, le paludi e le zone meno trafficate e brulle.

Insomma tutti gli elementi che hanno fatto impazzire le generazioni di giocatori del grandioso universo GTA. Troveremo dunque l’eterna lotta tra i malviventi e le forze dell’ordine. I locali notturni pieni di droga, sesso e super alcolici. Inoltre troveremo anche uno degli elementi di spicco che fecero la fortuna di GTA Vice City, e cioè la sua meravigliosa colonna sonora. Questo sembra riconfermato dal sottofondo musicale del trailer che è Love is a long road di Tom Petty. Come abbiamo detto in precedenza avremo Lucia come protagonista femminile. Con qualche assaggio della sua storia già visibile nel trailer. Si vede anche un uomo, dal nome sconosciuto che con molta probabilità potrebbe essere il secondo personaggio giocabile. Insomma, un piccolo assaggio di quello che si preannuncia essere l’ennesimo gioiello targato Rockstar Games, e che ha già fatto schizzare l’hype alle stelle.