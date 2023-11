Blue Lock batte One Piece e Jujutsu Kaisen: è il manga più venduto in Giappone nel 2023

Blue Lock ancora oggi sorprende tutti in Giappone e stando agli ultimi dati di Oricon, riportati da Comic Book, il manga spokon è in vetta alle classifiche giapponesi, battendo anche opere magne come One Piece e Jujutsu Kaisen. L’opera è stata messa in risalto durante i Mondiali, quando i calciatori giapponesi hanno indossato delle divise disegnate dall’autore del manga Blue Lock, senza contare che tra novembre 2022 e novembre 2023 il fumetto ha venduto circa 11 milioni di copie, segnando dei record davvero sensazionali.

Il manga spokon è stato paragonato a grandi storie come Slam Dunk e a quanto pare sono in molti a pensarla in questo modo. In calce potete vedere la classifica delle prime dieci posizioni giapponesi, con annesso numero di copie vendute nel territorio. Ovviamente moltiplicate queste statistiche aggiungendo eventuali vendite nel resto del mondo:

Blue Lock – 10.52 million

Jujutsu Kaisen – 8.54m

One Piece – 7.18m

Oshi no Ko – 5.40m

Chainsaw Man – 5.35m

Slam Dunk – 5.00m

Spy x Family – 4.32m

My Hero Academia – 3.52m

Tokyo Revengers – 3.21m

Kingdom – 3.19m

Milioni di volumi acquistati dai lettori giapponesi, tra i quali figurano anche Slam Dunk in top 10, grazie al film di successo uscito nel 2022 in Giappone e nel 2023 anche in Italia. La classifica di Oricon continua con ulteriori 10 posizioni, arrivando a 20 in totale:

Frieren: Beyond Journey’s End

That Time I Got Reincarnated as a Slime

The Apothecary Diaries

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Kaiju No. 8

Do Not Say Mystery

Sakamoto Days

Mashle: Magic and Muscles

Aoashi

Detective Conan

Toliet-Bound Hanako-kun

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Record of Ragnarok

Blue Box

Cosa ne pensate dei 20 volumi più venduti in Giappone? Siete sorpresi di vedere ancora Blue Lock in prima posizione? Il manga spokon ha battuto anche One Piece e Jujutsu Kaisen.

Fonte Comic Book