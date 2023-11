Jujutsu Kaisen Phantom Parade: il titolo per Mobile è disponibile a partire dal 21 novembre. Il gioco per iOS e Android era molto atteso dal pubblico e quest’ultimo non vede l’ora di lanciarsi all’interno delle avventure oscure di Gojo, Yuji e tutti gli altri. Sumzap ha sviluppato il gioco per smartphone basato sul manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami.

Il gioco sarà free-to-play con acquisti in-app opzionali mentre la Shueisha ha rivelato le immagini dei personaggi di Yūji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojō e Kento Nanami e ha dichiarato che nel gioco appariranno anche altri personaggi. Il cast dei protagonisti originali del gioco include: Rina Satou nel ruolo di Saki Rindo Kotarō Nishiyama nel ruolo di Kaito Yūki Rikiya Koyama nel ruolo di Kensuke Nagino.

Al centro di questa nuova avventura ci sono Saki e Kaito, ovvero studenti del primo anno presso la scuola secondaria di Fukuoka della Tokyo Prefectural Jujutsu High School e Kensuke è il presidente della scuola secondaria. Da qui si svilupperà una vicenda con al centro gli stregoni da noi conosciuti, interagendo con le nuove figure e i giocatori.

Jujutsu Kaisen Phantom Parade: il titolo per Mobile è disponibile, ecco i dettagli

Dal trailer gameplay distribuito di recente il titolo sembra molto interessante e da come anticipato catapulta il pubblico all’interno del “magico” mondo di Jujutsu Kaisen. In alto è stata anche condivisa una visual al riguardo, che mette al centro i protagonisti della storia di successo targata Gege Akutami.

Il manga è attualmente in un momento delicato della storia, mentre l’anime con l’episodio 17 ha posto ancora una volta un livello qualitativo alto per l’adattamento dell’arco inerente all’incidente di Shibuya. Come anticipato Jujutsu Kaisen Phantom Parade è disponibile a partire dal 21 novembre e potete scaricarlo gratuitamente per i dispositivi mobile. Cosa ne pensate?

Fonte Anime News Network