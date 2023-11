Il franchise di Jujutsu Kaisen si sta espandendo e dopo l’adattamento dell’arco narrativo di Shibuya e un picchiaduro multipiattaforma per le console casalinghe, arriva anche Jujutsu Kaisen: Phantom Parade per iOS e Android. L’annuncio è stato fatto di recente, come leggiamo su ANN e anche il pubblico non avente console fisse a casa potrà godersi una versione videoludica di uno degli anime più visti degli ultimi anni, nonché uno dei manga più venduti di sempre nel mondo.

La conferma è arrivata tramite un video visionabile in calce con al centro Gojo, che ha confermato l’uscita del gioco a fine novembre, descrivendo anche un po la sua struttura. Jujutsu Kaisen: Phantom Parade era inizialmente previsto per questa primavera ma forse la produzione ha voluto concludere la produzione con grande minuzia, distribuendo sul mercato un titolo degno di essere giocato.

Sumzap è lo studio che si sta occupando dello sviluppo di questo gioco per smartphone, come sapete basato sul manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Il suddetto sarà free-to-play con acquisti in-app opzionali, mentre Shueisha ha rivelato le immagini dei personaggi di Yūji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojō e Kento Nanami e ha dichiarato che altri personaggi appariranno nel gioco.

Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, tutti i dettagli prima del lancio ufficiale di fine novembre

Il cast comprende (nella foto sotto da sinistra a destra)

Rina Satou nel ruolo di Saki Rindo

Kōtarō Nishiyama nel ruolo di Kaito Yūki

Rikiya Koyama: Kensuke Nagino

Da come avete visto è stato mostrato anche un gameplay, che sembra a livello strutturale molto classico per questo genere di titoli. Saki e Kaito sono studenti del primo anno della succursale di Fukuoka della Tokyo Prefectural Jujutsu High School, e Kensuke è il presidente della succursale. Questi ultimi saranno i personaggi presenti in questo titolo mobile ispirato al mondo di Jujutsu Kaisen.

Fonte Anime News Network