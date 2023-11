Naoki Urasawa è uno dei mangaka più talentuosi e apprezzati della sua generazione, capace di catturare i cuori di milioni di persone grazie a storie profonde e avvincenti come “Monster”, “Pluto” (recentemente trasposto in anime da Netflix), 20th Century Boys, Billy Bat, Asadaora e davvero tanti altri. Forse il progetto Netflix è volto proprio all’adattamento di queste grandi storie e perché no in futuro sarà possibile visionare una versione anime definitiva di 20th Century Boys, per molti l’opera magna del sensei.

Intanto nell’attesa un fan ha ricreato una versione fan-made dell’anime e il risultato è davvero magnifico. Il post arriva per gentile concessione di @jack_anim che ha messo al centro del video tutti i personaggi dell’iconico manga, inserendoli nelle loro versioni infantili e adulte. Come ben sapete 20th Century Boys si sviluppa in più epoche: passato, presente e futuro, creando una storia di fantascienza molto complessa e profonda.

Inoltre, da come vedete in calce il fan ha animato anche il robot iconico presente nel piano dell'”amico” dove nella notte di Capodanno mette a ferro e fuoco la città, mentre i nostri protagonisti proveranno a fermarlo in tutti i modi possibili. Detto questo al momento possiamo solamente ammirare questa clip, in attesa di qualche sorpresa ufficiale da parte di Netflix.

20th Century Boys: un fan crea una versione animata dell’opera di Urasawa

20th CENTURY BOYS – Anime Tribute

As a huge fan of @urasawa_naoki work, 20th Century Boys is my favorite manga and I wanted to do an anime tribute of it

The music is also written and composed by Naoki Urasawa

Thanks to my brother @chicoamariyo for helping animating this#anime pic.twitter.com/8o4CwpW2R3 — Jack-Amin IBRAHIM (@jack_anim) November 12, 2023

Dopo la distribuzione di “Pluto” in versione animata, i fan sono molto fiduciosi per quanto riguarda un eventuale progetto animato inerente a 20th Century Boys e forse tra qualche anno riceveremo alcune informazioni al riguardo. Ancora oggi è strano che opere di Urasawa non abbiano una trasposizione animata ma sembra che il piano sia quello di adattarle in futuro, arrivando anche a Billy Bat e Asadora, ultima opera pubblicata attualmente dal sensei. Cosa ne pensate di questa versione fan-made?

