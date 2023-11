Tra le uscite J-POP Manga del 22 novembre 2023 troviamo Danmachi – Sword Oratoria 22, Don’t call it mystery 03, e l’originale storia di Smile down the runaway 17.

Le sfide sulla pista di pattinaggio continuano e troviamo il numero 4 di Medalist, seguito dal battle-shonen Mononogatari 6 e dalla vicissitudini della bellissima Mona, in My charms are wasted 4. Continuiamo con Ron Kamonohashi 8.

Concludiamo con l’imperdibile box di Tokyo Ghoul Deluxe box (1-4) e il ritorno del maestro dell’horror Junji Ito, con il suo artbook Twisted Vision – l’arte di Junji Ito.

Arriva sugli scaffali BD. anche il primo volume di Kaya, la nuova serie fantasy dell’acclamato co-autore di Deadly Class Wes Craig.

Continua la serie spin-off di Something is killing the children con il volume House of Slaughter 3 – Il ritorno del macellaio, e per concludere Blue in green 1, un viaggio introspettivo e allucinatorio alla ricerca della perfezione musicale, nel cuore dell’anima jazz degli Stati Uniti, guidato dalla penna di Ram V (Venom, Carnage) e dai disegni straordinari del Premio Eisner Anand RK.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 22 novembre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 22 novembre 2023

Danmachi – Sword Oratoria 22

di Fujino Omori e Takashi Yagi

€ 5,90

Ais affronta Bell, deciso a proteggere gli Xenos. Durante lo scontro la ragazza, che aveva giurato di sterminare tutti i mostri, esita e infine accetta il comportamento di Bell. Cosa accadrà ad Ais, ora che le sue convinzioni sono state piegate? Poco dopo davanti a Bell, che ha continuato a difendere gli Xenos, appare il minotauro nero. Ignorando completamente lo scontro che imperversa, lancia al giovane una sfida a duello. Il suo nome è Asterio, reincarnazione del minotauro affrontato un tempo da Bell!

Don’t Call it Mystery 3

di Yumi Tamura

€ 6,90

Totonou Kuno, in gita a Hiroshima, si ritrova a presenziare alla lettura del testamento della famiglia Kariatsumari: la tradizione vuole che tutti i possibili eredi entrino in competizione, e negli anni la sfida ha causato diverse morti. È proprio per evitare di fare quella fine che Shioji, una dei quattro candidati alla fortuna di famiglia, lo ha coinvolto… Per questo e per merito di Garo Inudou, scomparso chissà dove, che sembrava sapere qualcosa! Che ne sarà di Totonou, sempre più al centro di questa pericolosissima lotta?

Smile down the runaway 17

di Kotoba Inoya

€ 6,50

Chiyuki è stata scelta all’ultimo minuto per chiudere la collezione speciale. Il suo sogno di sfilare per la settimana della moda di Parigi le permette di liberare tutto il suo potenziale e incantare il pubblico. Ma proprio in quel punto, una certa modella fa la sua comparsa… Finito l’evento, è subito il momento dello showroom speciale! Chi sarà in testa alle classifiche di vendita?

Medalist 4

di Ikada Tsuruma

€ 6,90

Pur essendo ancora giovane, Tsukasa custodisce già nel cassetto i cocci di un sogno infranto. A causa di problemi finanziari, è stato costretto ad abbandonare il progetto di diventare un atleta d’élite di pattinaggio sul ghiaccio e ora gli tocca sbarcare il lunario esibendosi in tristi spettacoli. Tutto cambia quando incontra Inori, una ragazza che desidera fortemente diventare una pattinatrice ma che, incompresa dalla madre, è costretta ad allenarsi di nascosto. Grazie alla tenacia dimostrata da Inori, Tsukasa decide di diventare il suo coach e di aiutarla a entrare nel duro mondo del pattinaggio artistico. Ha così inizio per i due un lungo e difficile viaggio: la destinazione? I palcoscenici di ghiaccio più importanti del mondo. Shinichiro Sonidori, la medaglia d’argento olimpica che tanto ammira, chiede a Tsukasa di prendere sotto la sua ala il figlio Rio. Quando il ragazzo manca di rispetto al suo maestro, poiché privo di meriti tangibili, Inori si infuria e gli dichiara che sarà lei la prima a fare un triplo più doppio salto e a gareggiare poi ai campionati nazionali novice A. Ha quindi inizio il ritiro estivo in cui Tsukasa metterà in pratica uno speciale allenamento di sua invenzione, per poter salire sullo stesso palcoscenico dei loro rivali Hikaru e Yodaka!

Mononogatari 6

di Onigunso

€ 6,50

Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna stravagante che vive con gli tsukumogami… come se fossero la sua famiglia! Riuscirà questa esperienza a insegnare a Hyouma a controllare le emozioni o il ragazzo è destinato a restare per sempre preda della propria rabbia? Il legame tra Hyoma, che ha giurato di vendicarsi dello tsukumogami che uccise suo fratello e sua sorella, e Botan, cresciuta amata e protetta da sei tsukumogami, si fa sempre più profondo, finché davanti a loro non appare la fonte dei loro mali: Karakasa. Si intrecciano così tra loro un impulso carico d’odio e la spinta a mantenere una promessa…

My charms are wasted 4

di Kuze Ran

€ 6,50

Anche oggi, Mona Kawaii, deve affrontare una dura lotta per cercare di far innamorare Medaka Kuroiwa, e con i sentimenti del tutto nuovi che inizia a provare per lui comincia a farsi prendere dalla confusione. Cosa saranno mai queste emozioni così diverse dal solito?! Nel frattempo, arriva a Tokyo una vecchia amica: Tomo Nanba! E cosa avrà in serbo per Mona, dopo aver visto il suo atteggiamento nei confronti di Medaka?

Ron Kamonohashi 8

di Akira Amano

€ 6,50

Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, il brillante ma solitario Ron Kamonohashi. Un tempo considerato l’astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani detective, Ron venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui all’apparenza non conserva memoria ma solo un tatuaggio. Riuscirà Totomaru a convincere il collega a tornare sulla propria strada, per risolvere insieme i casi più complicati? D’altronde, anche a Ron gioverebbe il supporto di un partner di lavoro: sebbene la sua percentuale di risoluzione dei casi sia del 100%, infatti, quella degli arresti è… dello 0%!

Tokyo Ghoul Deluxe Box (1-4)

di Sui Ishida

€ 64,00

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

Twisted Vision – l’arte di Junji Ito

di Junji Ito

€25,00

L’arte di Junji Ito, il leggendario maestro del J-horror la cui immaginazione ha dato vita a capolavori del terrore come Tomie, diventa per la prima volta protagonista di uno splendido libro di illustrazioni. Con oltre 130 immagini, sia in bianco e nero che a colori, note a margine con i commenti dell’autore e un’intervista esclusiva al mangaka.

Edizioni BD

Kaya 1 – I cavalca-lucertole

di Wes Craig

€ 17,00

Dopo la distruzione del suo villaggio da parte di un tirannico impero, Kaya, una giovane e coraggiosa ragazza con un braccio magico, ha il compito di portare il fratellino Jin in un rifugio sicuro. Un luogo lontano che potrebbe, in verità, custodire una speranza di salvezza per il mondo intero: il segreto per rovesciare l’impero! Tuttavia, raggiungere la meta sarà tutt’altro che una passeggiata per i due ragazzi in fuga, che nel tragitto dovranno affrontare ogni genere di pericolo, da spietati cavalcatori di lucertole a bestie mostruose a terribili segreti che potrebbero dividere fratello e sorella per sempre!

Blue In Green

di Ram V e Anand RK

€ 20,00

La ricerca ossessiva e disperata della scintilla creativa da parte di un ex giovane prodigio della musica jazz, la cui natura mostruosa minaccia di consumare l’uomo come già fece, in passato, con un suo misterioso predecessore. Un racconto crudele e spietato che esplora le orribili profondità verso le quali può condurre l’ambizione sfrenata e la ricerca della perfezione a tutti i costi.

RISTAMPE

Komi can’t communicate 2, 3, 9

The climber 4, 6

Orange Road 7, 8, 9

Alice in boerdland 2, 3

Girl from the other side 1

Land of lustrous 1

Ping pong box vol. 1-2

Your name box vol. 1-3

Goblin slayer 8

L’estate in cui Hikaru è morto 2

USCITE DIGITALI

Komi can’t communicate 13

A Cruel God reigns 1,2

Frieren 10, 11