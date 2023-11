Pokémon Concierge è la nuova serie in Stop-Motion dedicata alla storico franchise, che al momento tra carte e videogiochi sta vivendo un periodo davvero florido, specie dopo l’annuncio della serie in live action e della fine dell’epoca di Ash all’interno dell’anime. Al momento abbiamo un trailer di circa due minuti e fin da subito capiamo l’aria che si respira all’interno di questo nuovo e colorato progetto, realizzato con una delle tecniche animate più amate di sempre.

Il cast giapponese include: Non come Haru Ai Fairouz nel ruolo di Arisa Eita Okuno nel ruolo di Taira Yoshiko Takemura nel ruolo di Watanabe. La serie debutterà su Netflix il 28 dicembre. Mariya Takeuchi eseguirà la sigla della serie “Have a Good Time Here”. Karen Fukuhara dà la voce alla protagonista Haru nel doppiaggio inglese della serie, mentre per la voce italiana dobbiamo ancora attendere.



La società di produzione stop-motion dwarf studios (Rilakkuma e Kaoru) sta producendo la serie. Iku Ogawa dirige lo spettacolo. Harumi Doki sta scrivendo la sceneggiatura. Tadahiro Uesugi è accreditato per il concept art e il design dei personaggi. Da come vedete al centro di questo nuovo racconto è presente una ragazza di nome Haru, intenta a lavorare in un resort riservati ai Pokémon. In quel momento degli ospiti verranno a trovarla e da lì si sviluppa poi tutta la trama.

Pokémon Concierge: tutti i dettagli sulla nuova serie in Stop-Motion

La realizzazione tecnica sembra davvero allegra e molto interessante e in più è adatta a qualsiasi tipo di pubblico, che siano nuovi spettatori o anche vecchi. L’allegria e la spensieratezza viste in questo trailer sono davvero una cosa amabile per il brand e senza dubbio tutti gli appassionati potranno senza dubbio apprezzare il prodotto, al momento previsto su Netflix durante le festività natalizie, come leggiamo su ANN. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra, come sempre, in merito.

Fonte Anime News Network