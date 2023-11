One Piece – Netflix: il regista parla degli Easter Egg tagliati nella scena di Roger

La serie live-action di One Piece ha debuttato su Netflix il 31 agosto e da allora la serie ha riscosso un successo assolutamente inaspettato. Non a caso One Piece è riuscito a cambiare le sorti del genere live-action in generale, che nel corso degli anni ha sempre deluso e fallito. Non molto tempo fa abbiamo riportato diverse dichiarazioni dello showrunner della serie. E con il presente articolo vogliamo riportare le ultime dichiarazioni del regista, riguardo ad alcuni Easter Egg tagliati, riguardanti la scena dell’esecuzione di Gold Roger.

L’adattamento live-action di One Piece inizia più o meno allo stesso modo del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Infatti la prima scena che si vede è quella della condanna a morte di Gold, Il Re dei Pirati muore a sul patibolo, ma prima riesce ad incitare gli spettatori increduli a cercare il grande tesoro che si è lasciato alle spalle. Tuttavia pare che ci fossero più Easter Egg pianificati di quelli che sono presenti nella serie.

Il regista di One Piece, Marc Jobst ha recentemente parlato del suo lavoro sulla serie. In questa occasione ha rivelato che c’erano altri Easter Egg, poi non inseriti, nel montaggio finale della scena dell’esecuzione di Gold Roger. Il motivo è legato al fatto che Eiichiro Oda avrebbe rivelato nuove informazioni sull’esecuzione nel manga. Quindi il team della serie Netflix ha dovuto fare dietrofront.

Jobst ammette che avevano in mente più Easter Eggs e quindi avevano girato tanto per quelle scene. Confessa però che sarebbe bello se nella seconda stagione si potesse inserire questo materiale. Jobst assicura che hanno girato tanti contenuto che non hanno utilizzato. Quindi potrebbe essere divertente utilizzare parte di quel tipo in seguito, per costruire un quadro più ampio dell’esecuzione di Gold Roger.

Al momento non abbiamo modo di riportare quale sarà il periodo di uscita della seconda stagione di One Piece su Netflix. Ma attualmente è in produzione, con gli sceneggiatori sono tornati al lavoro. Con lo sciopero del SAG-AFTRA ormai terminato, non passerà molto tempo prima che la produzione entri a pieno ritmo per la prossima stagione live-action.

