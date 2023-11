Netflix svela il primo trailer del progetto anime su Terminator!

Netflix ha delle grosse novità in arrivo per tutti i fan della famosa saga di Terminator. Infatti il servizio di streaming ha recentemente pubblicato un teaser per annunciare la serie anime basata su Terminator con Production I.G e Skydance Entertainment. In base a quello che riporta il teaser, visibile in cima al presente articolo, la serie arriverà presto.

La società ha cominciato a preparare il terreno per lavorare a questa serie nel 2021. Lo showrunner e produttore esecutivo dell’anime di Terminator sarà Mattson Tomlin.

I detentori dei diritti del franchise Terminator avevano pianificato una raccolta Termination di cortometraggi animati creati dai principali “autori” europei e giapponesi nel 2008. Tuttavia il progetto non è stato rilasciato l’anno successivo come previsto. Termination si sarebbe concentrato sul Giorno del Giudizio. Stiamo quindi parlando del giorno cruciale nelle molteplici trame del franchise di Terminator in cui il sistema di difesa Skynet avrebbe lanciato armi nucleari che avrebbero distrutto gran parte dell’umanità. L’iconico robot T-800 è un’arma in grado di viaggiare nel tempo di Skynet. Parliamo sia dell’antagonista che del protagonista dei vari progetti Terminator sin dal primo film del 1984.

Questo è il primo grande aggiornamento dell’anime di Terminator che riportiamo dopo un po’ di tempo. A gennaio 2022, Tomlin aveva anticipato i progressi di questo progetto. Diceva che il processo di animazione stava iniziando e non poteva che essere entusiasta dei suoi collaboratori. Riguardo le sceneggiature, queste erano pronte e in ottime condizioni. Aveva anche anticipato che si sarebbe trattato di una prima stagione di otto episodi ambientata nel passato senza specificarne il periodo. Lo showrunner però non aveva escluso la possibilità di una Guerra futura.

Non è la prima volta che il T-800 è accostato al mondo degli anime. Infatti ha fatto un cameo ufficiale nella lunga serie anime di Doraemon nel 2009. Non a caso il personaggio principale di Doraemon è un gatto robot che viaggia nel tempo proveniente dal futuro, e la stampa giapponese ha potuto confrontare questo abbinamento da sogno.

