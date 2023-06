One Piece: il Jolly Roger della ciurma di Barbabianca era in origine diverso

La serializzazione di One Piece è in corso da oltre 20 anni ed Eiichiro Oda ha introdotto e disegnato tantissimi personaggi. E alcuni di questi hanno anche subito delle modifiche o correzioni per motivi politici e socio-culturali. Con il presente articolo vogliamo proprio parlare di questo per soffermarci sul Jolly Roger della ciurma di Barbabianca. Pare infatti che in origine non era quello del teschio con i baffi caratteristici del capitano, posto su una croce fatta di ossa incrociate.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Cliccando sul presente link, è possibile risalire direttamente alla fonte e soprattutto vedere come era originariamente il Jolly Roger prima di essere come tutti lo conosciamo.

Come si può vedere in origine Oda aveva intenzione di disegnare un Jolly Roger che inevitabilmente ricorda la svastica. Questo non poteva essere accettato, e infatti il mangaka ricevette subito l’avviso che un disegno del genere non poteva debuttare nell’anime. E dal 2006, Oda l’ha cambiato anche nel manga.

I cosiddetti Pirati di Barbabianca erano una delle ciurme più forti al mondo. In seguito alla guerra di Marineford di One Piece, in cui Edward Newgate perde la vita, la ciurma si scioglie. In questa fase del manga accade di tutto e si scatena una vera e propria guerra per la supremazia, con lo scopo di salvare Ace, condannato a morte.

Ace era il fratello maggiore di Monkey D. Luffy, il protagonista della serie, e faceva parte della ciurma di Barbabianca. Ricopriva anche un ruolo molto importante, in quanto era il comandante della 2ª divisione dei Pirati di Barbabianca. Ace era un pirata di grande potenza e possedeva i poteri del Frutto del Diavolo Foco Foco di tipo Rogia, che gli consentiva di tramutarsi in fuoco, di generarlo e controllarlo.

Ace era il figlio del leggendario Re dei Pirati Gol D. Roger e solo successivamente scopre la sua vera identità, che rinnegherà a vita. Infatti, fino al suo ultimo respiro, si è sempre considerato solo il figlio di Barbabianca.