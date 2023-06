One Piece: Oda rimosse un dialogo tra Garp e Usopp nell’arco di Water 7

One Piece è in corso da oltre vent’anni e durante la sua lunga serializzazione ha introdotto numerosi sviluppi narrativi racchiusi in diversi archi. E con il presente articolo vogliamo riportare un curioso aneddoto legato a Water 7. Si tratta della quindicesima saga, la seconda appartenente alla saga del CP9, che introduce per la prima volta Franky, il suo passato e la cattura da parte del CP9 di Nico Robin.

Dopo numerose vicissitudini, scontri e rivelazioni importanti, la ciurma di Rufy riesce a salvare e a riprendersi Nico Robin e a convincere Franky a diventare un membro della ciurma. Gli ultimi attimi dell’arco di Water 7 introducono Garp, il vice ammiraglio della Marina, rivelando in questo modo il suo legame con Rufy in quanto nonno. Pare però che Eiichiro Oda abbia rimosso un dialogo tra Garp e Usopp mentre lavorava a Water 7.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. A seguire ne riportiamo la sceneggiatura che il mangaka alla fine ha deciso di non inserire più:

Garp: “Chi sei tu? Non hai appena menzionato Yasopp?“

Usopp: “Sissignore. Sa per caso dirmi se lui è..o se è ancora vivo?“

Garp: “Perché mi stai facendo questa domanda? Chi diavolo saresti?“

Usopp: “Sono semplicemente un viandante“

Bogard: “Presumo che intendesse dire Yasopp il cacciatore dei Pirati del Rosso“

Garp: “Capisco.. Ok, ora mi è chiaro. Prenditi cura di mio nipote“

Come si può capire da questo dialogo, Usopp si approccia timidamente al cecchino della ciurma di Rufy per sapere di suo padre, cercando di non rivelare troppo di sé. I due non si sono mai incontrati, esattamente come Rufy e suo padre Dragon. Ma con l’arco conclusivo in corso, è probabile che potremo assistere a delle reunion inaspettate oltre che attese da anni da tutti i fan.

Al momento il manga di One Piece è in pausa e bisognerà aspettare qualche settimana di luglio per tornare a leggere il manga. Attualmente infatti, Oda sta recuperando dall’intervento agli occhi per curare l’astigmatismo. E, come abbiamo riportato recentemente, il mangaka è in buone condizioni e la fase di ripresa procede bene.