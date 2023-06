Kuroko’s Basket avrà un gioco per smartphone in uscita quest’anno

Kuroko’s Basket è sicuramente uno degli spokon più amati degli ultimi anni, dove le nuove generazioni hanno avuto l’occasione di ammirare un prodotto che senza dubbio ha spinto una parte del pubblico ad approcciarsi al basket come sport, così come successo con Slam Dunk o Captain Tsubasa.

Recentemente è stato aperto un sito web per annunciare il gioco per smartphone 3D Kuroko no Basuke Street Rivals (Kuroko’s Basket Street Rivals) di FIVECROSS, basato sull’adattamento anime del manga Kuroko’s Basket (Kuroko no Basuke) di Tadatoshi Fujimaki. L’uscita del gioco è prevista per quest’anno.

Nel gioco i giocatori possono sviluppare diversi personaggi, come Tetsuya Kuroko e Taiga Kagami, e giocare immersivamente, incredibili e intense partite di basket così come succede nel manga o anche nell’anime.

La prima serie anime ha debuttato nel 2012, seguita da una seconda stagione nel 2013 e da una terza stagione nel 2015. Kuroko’s Basketball: Last Game (Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game), l’adattamento cinematografico anime del manga sequel di Kuroko no Basuke Extra Game di Tadatoshi Fujimaki è stato inaugurato in Giappone nel marzo 2017.

Kuroko’s Basket avrà un gioco per smartphone in uscita quest’anno

Come leggiamo su ANN Il franchise ha lanciato una celebrazione per il 10° anniversario dell’anime, che si è svolta dall’aprile 2022 al marzo di quest’anno.

I festeggiamenti hanno incluso una nuova canzone di GRANRODEO e Kensho Ono, con un video musicale di accompagnamento contenente nuove immagini dell’anime. I festeggiamenti hanno incluso anche mostre d’arte ed esposizioni per l’anniversario, tra le altre cose.

Insieme a questo anche Tokyo Revengers ha deciso di lanciare quest’anno un videogioco gratuito per console e smartphone, cavalcando ancora una volta l’onda del successo, dove insieme all’anime è appunto anche presente questo genere di trasposizione.

Voi cosa ne pensate di questo titolo dedicato al noto manga/anime spokon? Diteci la vostra, intanto che aspettiamo video e immagini di tale lavoro.

Fonte Anime News Network