One Piece: svelata in anteprima la realizzazione del volume 106!

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale capitolo dopo capitolo tutti gli appassionati stanno scoprendo novità importanti sugli sviluppi delle avventure di Rufy. One Piece è tra le più famose serie manga scritta e illustrata da Eiichiro Oda, il quale attualmente sta recuperando da un’intervento di astigmatismo. Infatti l’arco finale ha subito uno stop forzato per permettere al mangaka di riprendersi e di tornare al lavoro il più in fretta e in forma possibile.

Nell’attesa del ritorno del manga, previsto per il mese di luglio, oggi vogliamo riportare un’anteprima della cover del volume 106 di One Piece. Per essere precisi, vogliamo riportare un video che mostra Eiichiro Oda in persona, disegnare la cover di questo nuovo volume. La sua uscita in Giappone è prevista per il 4 luglio 2023 e seguirà il volume 105 uscito il 3 marzo di quest’anno. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Cliccando su questo link sarà possibile visionare il video velocizzato della realizzazione del nuovo volume del manga.

Come si può immaginare, il volume 106 del manga scritto e disegnato da Oda perseguirà le vicende della nuova saga incentrata su Vegapunk. Di fatti dopo la conclusione del violento conflitto sull’isola di Wano contro Kaido, Rufy e la sua ciurma sbarcano rocambolescamente sull’isola di Egg Head. E con il prossimo volume tutti i fan possono aspettarsi di immergersi nuovamente nel passato oscuro di Ohara visto dal punto di vista dello scienziato più geniale del mondo, come anche un approfondimento maggiore dell’isola di Egg Head.

Di seguito riportiamo la cover del nuovo volume di One Piece:

One Piece è in corso da oltre 20 anni e nonostante questo lungo periodo di tempo, non ha mai smesso di appassionare innumerevoli fan appartenenti a diverse generazioni. Ed è quello che sta facendo quest’anno dall’annuncio del lancio del live-action. Netflix distribuirà in tutto il mondo dal 31 agosto il primo adattamento di sempre di One Piece. E di recente abbiamo riportato il primo trailer ufficiale e anche i titoli degli episodi.

Non resta quindi che godersi i contenuti che questo storico e intramontabile franchise continua ad offrire da oltre 20 anni, come anche l’anime, che sta riscuotendo un successo mai visto prima.