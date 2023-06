One Piece – Netflix: svelati i titoli degli episodi del live-action!

Recentemente abbiamo riportato un attesissimo annuncio del live-action di One Piece di Netflix. Infatti in occasione del TUDUM è stato pubblicato finalmente il primo trailer ufficiale e soprattutto la data di uscita de live-action! Tutti gli appassionati e i più curiosi di questo live-action dovranno sintonizzarsi il 31 agosto, data di uscita del progetto Netflix. E con il presente articolo vogliamo riportare i titoli degli episodi della prima stagione dell’adattamento live-action.

L’annuncio della lavorazione di questo progetto Netflix risale a luglio 2017. Infatti Hiroyuki Nakano annunciava che le case di produzione Tomorrow Studios e Shueisha avrebbero iniziato la produzione di un adattamento live action del manga di Eiichiro Oda. Era un modo per celebrare il 20º anniversario della serie. L’adattamento inizierà con la Saga del Mare Orientale.

LEGGI ANCHE:



Siete cordialmente invitati al matrimonio tra Tony Stark ed Emma Frost

Erano le uniche informazioni che per moltissimo tempo avevamo rilasciato, dato che altri dettagli sulla produzione erano tenuti segreti. Questo, però, fino a poco tempo fa. Infatti a inizio 2023 abbiamo riportato che il live-action avrebbe debuttato quest’anno. Successivamente le prime immagini ufficiali, fino ad arrivare al trailer e alla data di uscita.

E adesso sono emersi online i titoli degli episodi del live-action di One Piece. Leggendoli è possibile capire che potremo aspettarci alcuni dei momenti più importanti della saga dell’East Blue e che tutti i fan riconosceranno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_Netflix_Fan. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Romance Dawn L’uomo dal cappello di paglia Non raccontare storie I pirati stanno arrivando Mangia da Baratie! Lo chef e il garzone La ragazza con il tatuaggio del pesce sega Il peggiore dell’Oriente

La serie live-action di One Piece sarà debutterà su Netflix in tutto il mondo il 31 agosto. E con i titoli appena riportati, possiamo confermare che affronterà la saga dell’East Blue. Infatti gli otto titoli forniscono alcuni indizi su quali eventi della saga saranno particolarmente visibili. Ognuno di questi anticipa i momenti più iconici dei membri della ciurma di Cappello di Paglia, prima di entrare a far parte alla ciurma di Rufy

Fonte – Comicbook