Demon Slayer: svelato il passato e il vero obiettivo di Muzan

La terza stagione anime di Demon Slayer si è conclusa con l’episodio speciale di oltre un’ora. E lo ha fatto rivelando una delle più sbalorditive novità legate all’evoluzione più “umana” di Nezuko ma non solo. Infatti l’adattamento anime di Ufotable ha rivelato anche la storia delle origini del villain principale, Muzan Kibutsuji. Muzan è fondamentalmente il nemico che ha creato tutti i demoni che Tanjiro Kamado e gli altri hanno combattuto per tutto questo tempo. Ma non si sapeva molto su questo personaggio, almeno fino all’episodio finale della terza stagione. L’unica cosa certa, era che Muzan ha agito per un obiettivo definito.

L’episodio finale di Demon Slayer: il Villaggio dei Forgiatori di Katana, fa capire che Muzan è a conoscenza del fatto che Nezuko sia un demone capace di sopravvivere alla luce del sole. Oltre a questo, l’episodio ha esaminato il suo passato misterioso, rivelando come sia diventato un terrificante demone assetato di potere. Ma soprattutto, l’episodio conclusivo della terza stagione conferma il motivo per cui ha cercato il Blue Spider Lily anche prima degli eventi di Tanjiro.

Molti anni fa, Muzan fu colpito da una malattia che lo avrebbe ucciso in tenera età. Stanco del dottore che lo stava aiutando, che a suo modo di vedere non lo stava curando abbastanza velocemente, lo uccide. Ma solo dopo scopre che in realtà, la medicina che il dottore gli stava dando lo ha aiutato. Tuttavia lo ha aiutato trasformandolo nel demone che è ora. Il suo corpo divenne così più forte, ma questo lo spinse a desiderare sempre più sangue e carne umana.

Ma ciò che infastidiva davvero Muzan, era il non poter più camminare sotto al sole. Sapeva che la luce del sole lo avrebbe distrutto all’istante e proprio per questo motivo, il suo obiettivo principale era capire come conquistare il sole. Sfortunatamente per lui, il Blue Spider Lily che il dottore aveva usato su di lui, si trovava in un posto che non poteva trovare senza il dottore che aveva ucciso. Questa era quindi una medicina che il dottore stava testando.

Tutto quello che Muzan desidera è non nascondersi più dal sole, e ora è facile capire che il suo obiettivo sarà Nezuko. Infatti il finale della terza stagione ha rivelato di essere l’unico demone capace di essere immune alla luce del giorno.

Fonte – Comicbook