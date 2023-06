Tra le uscite J-POP Manga del 21 giugno 2023 si segnala l’attesissimo volume 8 di Oshi No Ko, il manga campione di vendite, in versione regular e deluxe con copertina variant a tiratura limitata e illsutration book di 16 pagine in allegato!

Continua l’Osamushi Collection con Il Castello dell’Alba a firma del dio del manga Osamu Tezuka.

Continuano anche Dead Tube 19 e Devillady 2.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 21 giugno.

Le uscite J-POP Manga del 7 giugno 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Oshi no Ko 8 – Deluxe Edition con Illustration Book

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

8,90€

Il desiderio di vendetta che bruciava in Aqua Hoshino, dopo avere saputo di suo padre, si è affievolito. Ruby e le nuove B-Komachi invece ardono di voglia di fare e decidono di girare un video musicale per aumentare la loro popolarità su YouTube! E ora che le repliche dello spettacolo 2.5D sono terminate, anche Aqua e Akane Kurokawa si uniscono alla gita alla volta di Takachiho, la città delle leggende! Sfortunatamente, è lì che Aqua e Ruby vivevano nelle loro vite precedenti…

Oshi no Ko 8

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

6,50€

Il desiderio di vendetta che bruciava in Aqua Hoshino, dopo avere saputo di suo padre, si è affievolito. Ruby e le nuove B-Komachi invece ardono di voglia di fare e decidono di girare un video musicale per aumentare la loro popolarità su YouTube! E ora che le repliche dello spettacolo 2.5D sono terminate, anche Aqua e Akane Kurokawa si uniscono alla gita alla volta di Takachiho, la città delle leggende! Sfortunatamente, è lì che Aqua e Ruby vivevano nelle loro vite precedenti…

Il castello dell’alba

di Osamu Tezuka

12,00 €

Midorimaru, figlio unico di un vassallo di Toyotomi Hideyoshi, viene coinvolto dal padre nella realizzazione del suo più grande sogno: l’edificazione di un nuovo, imponente castello. Un’ambizione che renderà il padre cieco di fronte agli sforzi e alle sofferenze di chi lavora per lui, condurrà il suo clan a una guerra con le famiglie rivali e gli metterà contro il suo stesso erede.

Dead Tube 19

di Mikoto Yamaguchi e Touta Kitakawa

6,00€

Kaoru Matsumura, detta Macchon, è una studentessa che ha deciso di unirsi a Justice Man Neo e a Rascal per partecipare a un nuovo gioco, “Dead Tube House”, in cui si può guadagnare un milione di yen al giorno. Arrivati alla location, una vecchia villa in stile occidentale, a loro si uniscono altri otto partecipanti e due domestiche addette a dirigere il gioco, e una di loro è… Mai Mashiro!

Devillady 2

di Go Nagai

12,00€

Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun per lei e…per il resto del mondo?

RISTAMPE

Oshi no Ko 1 e 2

Pokémon – La Grande Avventura 7-21

USCITE DIGITALI