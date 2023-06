Oshi no Ko: le vendite del manga salgono alle stelle, grazie all’anime

Oshi no Ko ha fatto dell’anime davvero la sua fortuna, vista la crescita del manga a proposito delle vendite. Come spesso accade la trasposizione animata è sempre quella più seguita e spesso e volentieri risolleva e da luce a dei titoli che probabilmente sarebbero rimasti nell’ombra.

Così come avvenuto con Demon Slayer o Attack on Titan, la storia dell’ormai nota idol è sulla bocca di tutti e come accennato non appresta ad assestare la sua corsa. L’anime ha donato una grande mano alle vendite dei volumi, al momento fissata per nove milioni di copie, un numero senza dubbio destinato a salire nei prossimi mesi.

Man mano che l’anime dello Studio Doga Kobo pubblicherà nuovi episodi gli spettatori si appresteranno spesso e volentieri a leggere la versione cartacea, al momento un topic anche sull’app MangaPlus. Non c’è ancora una conferma della seconda stagione ma con questi numeri sarebbe uno spreco non farla.

Come leggiamo su Comic Book la storia mette al centro Ai Hoshino, un idol molto nota che deve nascondere al mondo un segreto molto importante.

Basato sulla serie manga seinen drama di Aka Akasaka e serializzato su Weekly Young Jump di Shueisha la storia in questione mette in risalto il lato oscuro dell’industria, calcando su una critica sociale pesante e di certo non indifferente.

In poche parole parliamo di una storia profonda e complessa, dove l’autrice vuole far luce su un lato dell’industria dell’intrattenimento troppo positiva e spesso nascosta, dove al centro sono presenti delle vite che facilmente possono essere spezzate.

Questo risultato conferma il valore di una trasposizione animata fatta a dovere, dove con la sola prima stagione è stata capace di trascinare le vendite del manga in maniera incredibile, vista anche la voglia e la curiosità che il prodotto lascia alla fine di ogni puntata.

