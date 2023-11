Undead Unluck: l’anime mostra Spongebob in questo cameo

Undead Unluck è un manga scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka che ha debuttato su Weekly Shōnen Jump di Shueisha a gennaio 2020 ed è tutt’ora in corso. Quest’anno ha poi fatto il suo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione anime prodotta da TMS Entertainment e animata da David Production. Con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto interessanti legato al sesto episodio della serie, in quando ha mostrato il cameo di un personaggio molto famoso in tutto il mondo. Stiamo parlando di SpongeBob SquarePants!

SpongeBob è uno dei personaggi animati più famosi di tutti i tempi, al punto da portare i fan a immaginare persino un progetto anime basato su questo personaggio. Dunque, come spesso capita, i fan hanno realizzato dei progetti propri dato che sembrava impossibile vederlo un giorno in stile anime, ma questo è cambiato con l’ultimo episodio di Undead Unluck!

L’anime di Undead Unluck è chiaramente una delle grandi sorprese del programma dell’autunno 2023. Sebbene non sia la serie di punta della stagione autunnale, ogni episodio finora pubblicato ha presentato alcuni momenti divertenti e bizzarri. Tra questi emerge l’episodio 6 dell’anime, dove Fuuko Izumo capisce male il nome di un nuovo animale misterioso non identificato che lei e Andy stanno cercando in una nuova missione. E alla fine, pensa a SpongeBob SquarePants. Di seguito ne riportiamo il contenuto.

SPONGEBOB in UNDEAD UNLUCK pic.twitter.com/c1xsBi0ZGR — Dinostephen (@stephenweirdy8) November 10, 2023

La prima stagione dell’adattamento anime di Undead Unluck è diretta da Yuki Yase per David Production. Unlimited Produce di TMS si occupa invece della pianificazione e tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll. L’anime sarà diviso in due parti.

Le vicende ruotano attorno a Fuuko, una ragazza che ha l’abilità di portare sfortuna a chiunque la tocchi. Convinta di non poter trovare la felicità nel mondo decide di togliersi la vita. Ma un uomo misterioso, che si fa chiamare Undead in quanto apparentemente immortale, salva la protagonista della serie. Dopo aver scoperto dell’abilità di Fuuko, Undead decide di seguirla e proteggerla. Questo fino a quando non attirerà su di sé una tale sfortuna che lei riuscirà ad ucciderlo e porre fine alla sua lunga vita.

Fonte – Comicbook