Jujutsu Kaisen: qual è il reale messaggio del manga?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è sicuramente uno degli eventi anime più attesi di quest’anno. Gli appassionati sono tornati infatti a seguire sul piccolo schermo le avventure di Yuji Itadori e dei suoi compagni che combattono contro innumerevoli minacce. Al momento la situazione nell’arco dell’incidente di Shibuya, è critica in quanto Gojo è fuori dai giochi. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che in una recente intervista, Gege Akutami ha svelato il vero messaggio di Jujutsu Kaisen e di come gli eroi e i villain siano molto più complicati di quello che sembra.

Dopo la fine della prima stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen, la seconda è tornata con i primi 5 episodi senza Yuji, Megumi e Nobara. Questo perché il franchise con il debutto della seconda stagione, ha introdotto l’Arco dell’Inventario Nascosto. Si tratta di un arco molto importante in quanto segue i primi anni di Gojo come studente. Durante questi anni, Gojo e Geto erano ottimi amici, infatti i due si concentravano sulle missioni che avevano come obiettivo quello di salvare sia la loro scuola che l’umanità. Ora che Yuji è tornato, il protagonista si trova ad affrontare una situazione critica e senza il supporto del suo maestro.

Gege Akutami ha recentemente rivelato il vero messaggio che vuole comunicare con il suo manga. E il mangaka spiega che se c’è una cosa da menzionare, questa è che nessuno si può davvero considerare un “ragazzo buono” così come “ragazzo cattivo“. Alcuni cercano di uccidere l’eroe per puro egoismo, ma altri sono portati a questa decisione da un ragionamento logico. Se nessuno ha veramente ragione, allora nessuno ha nemmeno torto. Ogni personaggio è guidato dalla propria etica.

Nell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, le cose sono andate di male in peggio per i protagonisti della serie. Infatti Gojo è intrappolato nel Regno della Prigione e il pericolo villain Toji è tornato nel campo di battaglia. Come se non bastasse, il re delle maledizioni, Sukuna, ha preso il sopravvento sul corpo di Yuji. Geto e i suoi alleati rappresentavano una minaccia già abbastanza grande ma la grande quantità di minacce appare insormontabile nell’adattamento anime.

Fonte – Comicbook