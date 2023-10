La nuova puntata dell’anime di One Piece ha avvicinato maggiormente il pubblico verso la fine della saga di Wano, al momento l’arco narrativo più lungo dell’epopea piratesca. Dopo la sconfitta di Kaido e Big Mom la Grand Line sta subendo dei grandi cambiamenti e i Mugiwara stanno ancora festeggiando la liberazione dell’isola di Wano, mentre il Governo ha già distribuito e aggiornato le taglie di Luffy, Kidd e Law, fissate a 1,5 miliardi di Berry.

L’episodio 1081 riporta dopo un tasso considerevole di tempo Shanks all’interno della serie con una scena davvero emozionante, dove l’Imperatore ricorda alcuni momenti di lui, il Cappello di Paglia e Luffy, all’epoca un bambino ancora incapace di molte cose. Il “Rosso” si è emozionato esplorando i suoi ricordi con Mugiwara e ora non vede l’ora di incontrarlo per far fronte ai suoi progressi.

Ovviamente quanto successo a Wano ha scombussolato tutto il mondo e Shanks è venuto a sapere poco dopo della sconfitta di Kaido per mano di Luffy. Questo ha messo di fronte al “Rosso” il suo passato, evidenziando il come il tempo sia trascorso da allora e di come anche il suo Luffy sia diventato uno dei pirati più forti della sua generazione, capace di compiere delle imprese straordinarie. Tramite @queen_7756 ammiriamo questa dolce scena:

This Shanks and Luffy Scene Is One Of The Cutest In The Entire Anime #ONEPIECE1081 pic.twitter.com/SP59cBUU7z — Alyssa D. Queen (@queen_7756) October 29, 2023

Senza dubbio è un momento toccante non solo per Shanks ma anche per il pubblico. Sono trascorsi 25 anni quasi dalla prima puntata dell’anime e quindi per forza di cose chi segue la storia dalle prime battute si sarà emozionato con questa sequenza, sperando che un giorno i due si incontrino davvero. Non sappiamo quando sarà possibile, ma quasi sicuramente nella parte finale della storia Shanks e Luffy troveranno il loro dialogo faccia a faccia, anche se non sappiamo di cosa parleranno esattamente.

Fonte Comic Book