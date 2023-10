Jujutsu Kaisen sta continuando l’incredibile adattamento dell’arco narrativo di Shibuya, dove le Maledizioni hanno tentato di suggellare Gojo, la minaccia più grande per loro. Dopo la riuscita del piano tocca agli allievi e agli stregoni di primo livello sventare la minaccia demoniaca, anche se a quanto pare la missione è davvero complessa. Dopo il ritorno di Geto in una versione “diversa”, ecco che la puntata 14 mostra anche il ritorno di Toji, un altro personaggio amato dal pubblico.

In un combattimento che vedeva al centro Kento Nanami, Maki Zenin e Naobito Zenin, Toji ha fatto la sua comparsa, comparendo attraverso un varco all’interno di un espansione magica, usata da uno creatura maledetta per intrappolare i tre stregoni appena citati. Il personaggio in questione aveva anche sconfitto Gojo in passato, anche se lo stregone ha ottenuto la sua rivincita poco tempo dopo.

Questo attesta la potenza di Toji e il cliffhanger appena descritto sta per mettere i nostri tre combattenti in netta difficoltà, calcolando che sono intrappolati all’interno di un’espansione del dominio. La clip in calce mostra il già iconico momento, tramite un post per gentile concessione di @AnimeScenesJPN. Come vedete ammiriamo l’apparizione di Toji all’interno del dominio antecedentemente descritto:

Jujutsu Kaisen 2×14: l’ultima puntata mostra un grande ritorno

Quindi la forza di questo nemico è rilevante, e l’unico che lo ha sconfitto è stato Gojo. Questo attesta la futura difficoltà dei tre stregoni di fronte a questo nuovo nemico, un sasso nella scarpa anche all’interno del passato di Gojo. La puntata in questione è presente in esclusiva su Crunchyroll, purtroppo senza il doppiaggio in italiano.

Se volete portarvi in pari con il manga invece potete acquistare i volumi in italiano o seguire in simulcast su Manga Plus la serializzazione ufficiale. Cosa ne pensate dell’adattamento dell’arco di Shibuya? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book