Tra le uscite Marvel targate Panini del 19 ottobre 2023 troviamo due volumi firmati da Garth Ennis, prossimo ospite a Lucca Comics & Games 2023: Spider-Man & Hulk di Garth Ennis e Fury: Il Pacificatore.

Inoltre un volume che ripercorre la storia di Monica Rambeau in previsione dell’uscita di The Marvels al cinema, e la consueta dose di uscite mutanti che puntano verso Fall of X.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 ottobre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 19 ottobre 2023

X-Men 25

Gli Incredibili X-Men 406

5,00 €

Contiene: X-Men (2021) #22, FCBD 2023: Avengers/X-Men #1 (II)

Il devastante prologo al Gala Infernale di quest’anno!

Le nuove malefatte di Capitan Krakoa e l’arrivo di Capitan America!

Svelati i micidiali piani di Orchis per rovinare la reputazione dei mutanti!

Intanto, gli X-Men devono vedersela con i loro letali agenti…

Immortal X-Men 13

Immortal X-Men 16

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #12, X-Men Red (2022) #12

I nodi vengono al pettine e Colosso getta la maschera… o quasi!

Il Consiglio Silente è allo sbando e sta per arrivare una nuova consigliera.

Inoltre… direttamente da Amenth arriva Jon Ironfire con un messaggio: Genesis sta arrivando!

Wolverine 37

Wolverine 441

6,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #34/35

La stravolgente conclusione della saga di Wolverine contro Bestia!

E non bastava un albo normale per contenerla: 56 pagine di azione allo stato puro!

Quali sono i piani di Hank McCoy?

Ospite d’onore: X-Force!

X-Force 38

X-Force 42

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #41

Un ritorno inaspettato… per più di un motivo: Quentin Quire!

Ma cos’è successo a Kid Omega?

Svelati i risultati futuri delle macchinazioni di Bestia!

Ma i giorni di vita di X-Force… sono contati!

Deadpool 3

Deadpool 163

6,00 €

Contiene: Deadpool (2022) #4/5

Lady Deathstrike ha almeno due buone ragioni per voler eliminare Deadpool…

…una è il piacere e l’altra è il lavoro!

Come se non bastasse, il simbionte di Carnage ha deciso di venire allo scoperto. Letteralmente.

Continua la nuova gestione del Mercenario Chiacchierone targata Alyssa Wong e Martin Coccolo!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 58

4,90 €

Contiene: New Mutants (1983) #72/73, X-Factor (1986) #37

Inferno entra nel vivo!

I Nuovi Mutanti combattono al fianco di Colosso contro le orde del Limbo!

Finalmente l’atteso incontro tra i cinque X-Men originali di X-Factor e la squadra guidata da Tempesta!

Tre capitoli cruciali del crossover mutante simbolo degli anni 80!

Moon Knight 4

La Strada Per la Rovina

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Moon Knight (2021) #19/24

Qualcuno ha preso di mira gli ex alleati di Moon Knight!

Come farà Marc Spector a proteggerli tutti, senza sapere chi sarà il prossimo sulla lista?

La Missione della Mezzanotte apre le porte a un viaggiatore sorprendente: Venom. E il suo arrivo non può che significare guai.

E mentre i confini tra sonno e veglia sfumano, il nostro eroe dovrà affrontare un suo vecchio avversario…

Spider-Man & Hulk di Garth Ennis

20,00 €

Contiene: Tangled Web: The Thousand (2001) #1/3, Hulk Smash (2001) #1/2

Celebriamo l’arrivo di Garth Ennis a Lucca Comics con la riproposta di due gemme Marvel del passato!

di due gemme Marvel del passato! In L’arrivo del migliaio, Spider-Man deve vedersela con un essere legato alle sue origini.

alle sue origini. In Hulk spacca!, il Golia Verde scopre fin dove può spingersi un soldato per salvare i suoi commilitoni…

per salvare i suoi commilitoni… Il tandem di autori di Hitman e Punisher si riunisce qui!

Fury: Il Pacificatore

Marvel Deluxe

34,00 €

Contiene: MAX: Fury (2001) #1/6, Fury: Peacemaker (2006) #1/6

In un volume unico, le due miniserie di Garth Ennis e Darick Robertson dedicate a Nick Fury!

Costretto a ritirarsi dallo S.H.I.E.L.D., Fury si ritrova a fare i conti con una vita normale… con conseguenze disastrose.

Ma quando una nuova minaccia lo richiamerà in servizio, le cose non potranno che peggiorare, in un turbinio di violenza e feroce ironia!

Inoltre, una straziante storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, con un giovanissimo Fury!

Capitan Marvel: La Saga di Monica Rambeau

31,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man Annual (1964) #16, Avengers (1963) #227, #279, Marvel Team-Up (1972) #142/143, Solo Avengers (1987) #2, Marvel Fanfare (1982) #42, #57, Captain Marvel (1989) #1, Captain Marvel (1994) #1, Avengers Unplugged (1995) #5

Prima che Carol Danvers prendesse il nome di Captain Marvel, questa identità era di Monica Rambeau!

Tenente di polizia dotata del potere di trasformarsi in energia, Monica ha iniziato come super eroe riluttante, ma ha presto scalato i ranghi fino a diventare leader dei potenti Avengers!

Assistiamo al suo debutto, ai primi incontri con SpiderMan e gli Avengers, e a un team-up interdimensionale con Starfox, il fratello di Thanos!

Un volume fondamentale per conoscere una delle nuove protagoniste del Marvel Cinematic Universe!

I Vendicatori 13

Marvel Masterworks

28,00 €

Contiene: Avengers (1963) #129/135, Giant-Size Avengers (1974) #2/4

L’avvento della Madonna Celestiale!

Una delle saghe degli Avengers più importanti di sempre prende il via con il ritorno di Kang il Conquistatore.

Occhio di Falco rientra nel team, un eroe cade in battaglia e si compie il fato di Mantis.

Ciliegine sulla torta: il matrimonio di Scarlet e Visione e le origini del vostro sintezoide preferito. Se non è un “Masterwork” questo…