Dragon Ball Daima è la prossima serie anime originale prodotta da Toei Animation e realizzata da Akira Toriyama, che con il suo team promettono delle vicende davvero uniche. Prevista per l’autunno dell’anno prossimo, Daima si prospetta essere un prodotto molto interessante, e la sua ispirazione a GT rende tutto ancora più appetibile, senza tralasciare gli interessanti design dei personaggi.

Da come avete visto dal trailer e letto dalla sinossi, i nostri eroi saranno vittima di una cospirazione che li vedrà trasformati tutti in dei bambini, senza tralasciare nessuno. Quindi oltre Goku anche tutti gli altri diverranno “mini” e insieme dovranno intraprendere un viaggio per trovare una soluzione a questo problema. Ma esattamente questi eventi dove andranno a collocarsi?

Proprio come Dragon Ball Super anche Daima è inserito nei dieci anni precedenti alla fine dell’anime Dragon Ball Z, e a quanto pare la nuova serie sembra essere posizionata a livello di timeline poco prima dell’arrivo di Beerus. Nel trailer pubblicato possiamo notare una figura misteriosa che osserva gli eventi del passato, ricordando che quella di Majin Bu è l’ultima saga conclusa. Sembra che Goku e Vegeta sono in piena forma, molto attivi, ma nel trailer non abbiamo visto né Beerus né Whis quindi probabilmente Daima si posiziona ancora prima degli eventi di Battle of Gods.

Dragon Ball Daima: la nuova serie anime è canonica?

L’autore Akira Toriyama è altamente coinvolto nel progetto, e si è espresso così sulla serie: “Al momento sono molto preso da questa nuova serie di Dragon Ball: il mio coinvolgimento è massimo. Daima non significa nulla ma in inglese è un termine che si può associare a “Evil”. Gli eventi si svolgeranno sempre all’interno del misterioso mondo di Dragon Ball, spero vi piacciono queste nuove battaglie diverse dal solito”. Cosa ne pensate voi di queste parole?

