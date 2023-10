Dragon Ball Daima: Masako Nozawa reagisce all’annuncio dell’anime

Dragon Ball celebrerà il suo 40° anniversario con una nuova serie anime inaspettata. Si chiamerà Dragon Ball Daima e con il presente articolo vogliamo riportare che la famosa voce giapponese di Goku ha condiviso il suo pensiero su questo nuovo progetto anime.

Si tratta dell’intramontabile Masako Nozawa, che ha reagito sulla questione di Goku che tornerà bambino nel prossimo anime. Daima vuole celebrare il 40° anniversario del debutto del manga sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E Toei Animation ha deciso di festeggiare l’evento andando verso una direzione molto diversa da quella che i fan si aspettavano di vedere.

Molti infatti si aspettavano di vedere un ritorno dell’anime della serie Super, ma non sarà così.T Lo studio di animazione giapponese, Toei Animation, ha annunciato ufficialmente durante il Comic Con 2023, di New York che il prossimo anime di Dragon Ball si intitolerà Dragon Ball Daima. In questa occasione ha rivelato che la prossima serie vedrà Goku e i Guerrieri Z tornare bambini, come effetto di un desiderio espresso con le Sfere del Drago. E oltre ai fan, anche a storica doppiatrice di Goku, Masako Nozawa, ha condiviso la sua reazione nel vedere Goku tornare sul piccolo schermo, ma da bambino.

“Non era fantastico il video della nuova serie Dragon Ball Daima?” dice Nozawa nella recente dichiarazione dopo il primo filmato di Daima. Pare che sia molto entusiasta di rivede Goku bambino, dato che lo definisce adorabile e meraviglioso.

“Mi chiedo quale sia la cospirazione dietro il nuovo aspetto di Goku. Sono molto curiosa, ma mi hanno detto che i dettagli sono ancora segreti!” dice l’attrice. Proprio come molti fan che stanno assistendo alla trasformazione da bambino di Goku, anche Nozawa si chiede come si evolverà il tutto e come si inserirà nella linea temporale della serie.

L’uscita di Dragon Ball Daima è prevista per l’autunno 2024. Akira Toriyama è coinvolto nella storia della nuova serie e ne ha condiviso una breve sinossi in un messaggio recente. Pare che a causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo. Daima coinvolgerà i fan in una grande avventura con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Inoltre Goku, per compensare le sue dimensioni minuscole, tornerà a usare il famoso bastone magico , che non si vedeva da molto tempo.

