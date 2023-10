One Piece: il regista del live action parla di Inaki Godoy nel ruolo di Luffy

Il segreto dietro il successo della serie in live action su One Piece è quasi sicuramente l’ottimo lavoro di squadra: cast corale, showrunner, produttori esecutivi e registi hanno gestito il lavoro in team egregiamente, creando così un prodotto degno di essere visto e di continuare negli anni a venire. Di recente abbiamo avuto modo di leggere le parole di Matt Owens e Madea, due showrunenr della serie, mentre ora tocca al regista Marc Jobst.

Quest’ultimo ha condiviso in un’intervista con Comic Book i primi giorni sul set, commentando l’arrivo di Inaki Godoy: “Appena l’ho visto ho pensato fosse perfetto per la parte. Non solo lui ma anche gli altri, forse avrei aggiustato ancora un po i capelli di Nami inizialmente, ma quando poi li ho visti tutti insieme recitare i miei dubbi sono spariti.

Quando poi Inaki è stato vestito con il giubbotto e i jean tipici del personaggio, il set si è ammutolito, e hanno ammirato la perfezione di quel momento e il valore del lavoro che stavamo per girare. Poi ovviamente l’energia di Inaki, il suo umorismo travolgente e la sua voglia di fare vi sono stati evidenti anche durante la serie. Quando hai tutto questo non vedi l’ora di cominciare.”

Lo stesso effetto lo ha avuto anche Oda e dopo il primo provino di Inaki aveva già capito il suo valore e la sua passione verso il franchise di One Piece. Sostanzialmente è stato amore a prima vista e Godoy così come Emily Rudd, ha avuto l’occasione di coronare il suo sogno e imbarcarsi in questa incredibile avventura, donando una grossa mano anche al successo generale della serie.

Netflix ha sdoganato la maledizione a quanto pare, visto che il 14 dicembre debutterà sulla piattaforma un live action di Yu Yu Hakusho, per festeggiare i 30 anni del manga di Togashi, autore anche di Hunter x Hunter.

Fonte Comic Book