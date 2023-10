Dragon Ball Daima durante il New York Comic-Con è stato annunciato, dopo settimane o addirittura mesi di attesa avvolti nel mistero. Da come sospettavamo la nuova serie animata non riguarda Super, ma bensì qualcosa di originale ispirato a quella che fu Dragon Ball GT. Prodotta sempre dalla Toei Animation e scritta da Akira Toriyama, Daima dona un volto diverso a tutti gli Z-Fighters, mostrando la loro versione infantile.

In GT Goku fu trasformato in un bambino e partì con Trunks e Pan alla ricerca di una soluzione e come ben sappiamo apparì anche il Super Saiyan 4. Ora in Daima la cosa sembra ripetersi ma come anticipato tutti i protagonisti di Dragon Ball diventano piccoli, anche il Maestro Muten per intenderci.

Il trailer mostra una qualità eccelsa e senza dubbio sarà divertente vedere come il tutto sarà sviluppato. La timeline è quella della saga di Majin Buu, prima dell’apparizione di Beerus, quindi probabilmente le trasformazioni viste nell’anime di Super non saranno presenti. Nel trailer d’annuncio abbiamo visto tutti i personaggi ridursi, rimpiccioliti grazie a un nuovo desiderio con le Sfere del Drago, ma non sappiamo ancora chi abbia compiuto tale azione.

Dragon Ball Daima: la nuova serie anime “rimpicciolisce” tutti i protagonisti

La serie uscirà l’anno prossimo, nel 2024, ma al momento non abbiamo ancora nessuna data ufficiale o mese di uscita. La serie si può tranquillamente associare a GT anche perché probabilmente Toriyama vuole ricalcare di nuovo quel filone, rimasto indietro negli anni novanta. Non sappiamo se effettivamente “Daima” potrebbe essere canonica, visto che è ambientata all’interno della Saga di Majin Buu.

Il progetto sembra molto interessante ma probabilmente dobbiamo attendere almeno un anno prima di guardare il prodotto definitivo, in attesa anche di una seconda serie dedicata a Dragon Ball Super, che al momento ha ancora molte saghe del manga da adattare.

Fonte Comic Book