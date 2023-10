One Piece: Oda è stato davvero prezioso per la realizzazione del live action

One Piece su Netflix è stata una serie di successo e oltre la qualità tecnica, l’adattamento e la sintonia del cast, uno dei segreti dietro tale produzione è senza dubbio l’autore originale del manga Eiichiro, in questo caso in veste di produttore esecutivo. Ogni scelta, ogni cambio e ogni singola cosa doveva avere la sua approvazione, altrimenti non si poteva proseguire.

Parlando con ComicBook.com, Maeda, uno degli showrunner ha parlato della sua esperienza lavorativa con Oda, esaltando il suo incredibile talento nel gestire una produzione così grande e colma di aspettative da parte del pubblico di tutto il mondo: “Veramente è stato un vantaggio averlo con noi, ha reso la serie quella che vedete oggi. Lui è una persona molto esigente ma forse è stata proprio quella la sua forza, ovvero esaltare al massimo ogni dettaglio.

Noi abbiamo voluto seguirlo per quello che sono le nostre capacità, ma adattare tanti capitoli in un solo episodio è stata comunque una missione complessa e impegnativa: abbiamo una manciata di puntate a disposizione, non 85 capitoli. La serie televisiva ha un modo di raccontare diverso e quindi abbiamo cercato di adattare nel migliore dei modi la Saga del Mare Orientale, cercando di dare continuità e un senso a tutta la prima stagione”.

Lo showrunner ha poi continuato: “Noi volevamo fare le cose nel migliore dei modi e Oda ci è stato senza dubbio di grande aiuto. Poi abbiamo pensato il come “rivoluzionarlo”, per non trasporre sul piccolo schermo il manga, eliminando quella sensazione di “copie e incolla”. Abbiamo cercato e stiamo capendo come poter espandere il manga all’interno del medium televisivo, cercando una strada diversa adatta alla narrazione seriale”.

Voi cosa ne pensate delle parole dello showrunner? Diteci la vostra in merito.

