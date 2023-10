One Piece: la serie è ancora in top 10 su Netflix, un successo incredibile

La serie in live action di One Piece è un vero successo che a quanto pare non appresta a fermarsi. In molte parti del mondo, compresa l’Italia è ancora in top 10 nonostante in questo mese e poco più sono uscite delle serie di punta per Netflix, come la nuova stagione di Lupi e anche Sex Education, insieme a titoli anime come Castlevania: Nocturne.

Oltre il successo generale della serie capace di catturare anche una grossa fetta neofita di pubblico, senza dimenticare anche quello “datato”, Netflix ha deciso di creare un prodotto all’altezza del franchise di One Piece, rimanendo fedele al materiale originale e ribaltare alcune saghe e vicende, esaltando personaggi come Buggy e anche Mihawk ad esempio.

Nel caso del clown, il pirata interpretato da Jeff Ward è addirittura diventato virale su TikTok con alcune clip e come ben sapete al giorno d’oggi questo offre un “boost” non indifferente ai film, serie Tv e via discorrendo, dato che appunto arriva ad un pubblico poco avvezzo al franchise originale.

Dopo aver infranto già nel primo week end dei record molto interessanti e macinato visualizzazioni su visualizzazioni, la serie live action avente come produttore esecutivo Eiichiro Oda è stata dopo poco tempo confermata anche per una seconda stagione, visto il successo discusso in questo articolo. Incredibile di come tale prodotto sia ancora in top 10, reggendo anche l’urto delle serie di punta Netflix uscite di recente.

La prima stagione è uscita il 31 agosto sulla piattaforma, coronando un’attesa non indifferente durata da mesi ormai se non anni, anche perché il progetto era già stato annunciato con un logo qualche anno fa. La maledizione del live action è stata finalmente sdoganata, sperando che invogli anche altre produzioni a realizzare prodotti televisivi del genere.

